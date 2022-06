Lech Poznań dopnie swego. Hitowy transfer na ostatniej prostej

Interia donosi, że transfer Alfonso Sousy z Belenenses do Lecha Poznań jest już niemal przesądzony. 22-latek ma kosztować Kolejorza niespełna milion euro. Na początku mówiło się, że Portugalczycy wyceniają Sousę na cztery miliony euro, co pierwotnie mocno komplikowało sprawę odejścia zawodnika.

Na transfer Afonso Sousy musiało się zgodzić FC Porto

Dodatkowym problemem, który ma wpływ na przeciąganie się rozmów, jest sprawa współwłasności zawodnika. Według obowiązujących w Portugalii przepisów, aby Aflonso Sousa mógł przejść do Lecha Poznań, na transfer musiało zgodzić się również FC Porto, gdzie pomocnik ten wychowywał się jako junior.

W kwestii odejścia zawodnika do Polski oliwy do ognia dolewały portugalskie media. Według nich na ostatniej prostej, do gry miała włączyć się Vitoria de Guimaraes, która miała wyjść na prowadzenie w wyścigu o podpis 22-latka. W minionym tygodniu portugalski serwis „A Bola” informował, że sam zawodnik miał ucieszyć się z zainteresowania klubu z portugalskiej ekstraklasy, a przeprowadzka do Polski miała przestać go interesować.

Lech Poznań wygrał walkę o Afonso Sousę

Ostatecznie w kwestii transferu Sousy doszło do zwrotu akcji i ma on dołączyć do zespołu mistrza Polski. Warto pamiętać, że wcześniej o względy Portugalczyka walczył również Raków Częstochowa. To jednak przy Bułgarskiej pomocnik ma występować w sezonie 2022/23.

W minionych rozgrywkach grał natomiast w Belenenses SAD, gdzie w 29 meczach zdobył zaledwie jedną bramkę oraz zaliczył jedną asystę.

