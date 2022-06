Tak agent Roberta Lewandowskiego naciska na transfer. Zdobył się na wymowny krok

Dziennik „AS” donosi, że polski napastnik chce szybko zakończyć sagę transferową i rozstrzygnąć swoją przyszłość przed 12 lipca. Na ten dzień zaplanowany jest pierwszy trening Bayernu Monachium po wakacyjnej przerwie i według hiszpańskich mediów, napastnik ma chcieć sobie tego oszczędzić. Według hiszpańskiej gazety zamiarem Lewandowskiego jest powrót do Niemiec tylko po to, by pożegnać się z kolegami z drużyny i kibicami.

Dziennikarze dowiedzieli się także, że agent Lewandowskiego Pini Zahavi skontaktował się w zeszłym tygodniu z prezydentem Joanem Laportą, aby przypomnieć mu o wysiłkach, jakie jego klient poczynił, by odejść z Bayernu. Przedstawiciel Polaka miał powiedzieć prezesowi FC Barcelony, że teraz kolej na działania klubu z Katalonii.

Xavi odbył długą rozmowę ws. Roberta Lewandowskiego

W minionym tygodniu ten sam dziennik poinformował, że trener FC Barcelony Xavi i prezes klubu Joan Laporta odbyli długą rozmowę na temat transferów. Ten miał powtórzyć prezesowi, że priorytetami dla klubu powinni być m.in. Robert Lewandowski.

Według dziennikarzy „AS”, Xavi na spotkaniu z Laportą podkreślał potrzebę zaangażowania się w pozyskanie napastnika Bayernu Monachium i francuskiego środkowego obrońcę Sevilli. Co więcej, ostrzegł prezydenta o konieczności jak najszybszego przeprowadzenia obu transferów, ponieważ chce mieć już u siebie tych piłkarzy podczas lipcowego tournée po USA.

Według „Sky Sports” Bayern Monachium wycenił napastnika na 60 milionów euro. Z kolei FC Barcelona uważa się to za bardzo wysoką liczbę, biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku będzie wolnym zawodnikiem, oraz że Polak w sierpniu skończy 34 lata. Cena, jaką Hiszpanie są skłonni zapłacić, oscyluje w granicach 40 milionów euro.

