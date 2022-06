Ważny transfer polskiego klubu potwierdzony. To może być wielkie wzmocnienie

Letnie okienko transferowe, ze względu na różne perypetie finansowe, nie jest dla Jagiellonii Białystok łatwym momentem. Mimo tego jednak Dumie Podlasia udało się podpisać kontrakt z zawodnikiem, który powinien stanowić dla niej duże wzmocnienie. Chodzi o Marca Guala, który już w poprzednim sezonie występował w barwach tego zespołu, ale po zakończeniu sezonu wrócił do macierzystego klubu.

Jagiellonia Białystok potwierdziła transfer Marca Guala

Hiszpan dołączył do ekipy prowadzonej (jeszcze wtedy) przez Piotra Nowaka w dużej mierze ze względu na fakt wybuchu wojny na Ukrainie. Związany z drużyną SK Dnipro zawodnik wiosną skorzystał z możliwości, którą dla piłkarzy stworzyła FIFA. Kiedy Rosjanie rozpoczęli inwazję na naszych południowo-wschodnich sąsiadów, światowa federacja pozwoliła piłkarzom, by zmieniali kluby poza okienkiem transferowym.

W ten właśnie sposób Gual trafił do Jagiellonii Białystok w trakcie rundy wiosennej. Co prawda od początku kwietnia do końca sezonu zdołał rozegrać zaledwie siedem meczów, ale zaprezentował się na tyle dobrze, że działacze Dumy Podlasia postanowili powalczyć o tego gracza również na kolejne rozgrywki.

Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Pszczół, ta sztuka im się udała. „Hiszpański napastnik został wypożyczony z ukraińskiego SK Dnipro-1 do końca czerwca 2023 roku. Jego numerem pozostanie 28” – czytamy w oświadczeniu.

Snajper ten ma w swoim CV występy również w takich drużynach jak Real Madrid Castilla, Sevilla Atletico, Real Saragossa, AD Alcorcon czy RCD Mallorca.

