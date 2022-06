Bayern Monachium zdecydował, co z przyszłością Roberta Lewandowskiego. Klub odpowiedział na ofertę FC Barcelony

Doniesienia niemieckiego sport1.de sprawdziły się i FC Barcelona złożyła za Roberta Lewandowskiego trzecią ofertę opiewającą na 40 mln euro + 5 mln euro bonusów. Zdaniem hiszpańskiego „Sportu” była to ostatnia oferta za Polaka. Pierwsza oferta złożona przez Katalończyków wynosiła 32 miliony euro, z kolei w drugiej propozycji kwota została podniesiona przez klub do 35 milionów euro plus pięć w bonusach. Obie propozycje zostały odrzucone przez Bayern Monachium.

Trzecia oferta za Lewandowskiego

Według „Bilda” Bayern Monachium odrzucił trzecią ofertę FC Barcelony. Zdaniem bawarskiego klubu, Polak jest wart 50 mln euro. Uli Hoeness, czyli honorowy prezes klubu ze stolicy Bawarii miał podkreślić, że Lewandowskiego i monachijczyków obowiązuje kontrakt. – Zdecydowaliśmy, że nie pozwolimy mu odejść. Chyba że znajdziemy odpowiednie zastępstwo – powiedział prezes niemieckiemu dziennikowi, cytowany przez Onet.

Jeśli doniesienia dziennika „Sport” się sprawdzą, i FC Barcelona nie złoży kolejnej oferty, to najbliższy sezon Robert Lewandowski będzie musiał spędzić w Monachium. Polak przeniósł się do stolicy Bawarii w 2014 roku i w tym czasie rozegrał 374 mecze i strzelił 344 gole. Przez osiem sezonów w Bayernie reprezentant Polski zdobył osiem razy mistrzostwo Niemiec, podniósł puchar Ligi Mistrzów oraz zdobył klubowe mistrzostwo świata. Napastnik może pochwalić się także trzema zwycięstwami w pucharze Niemiec, oraz zgarnięciem Superpucharu UEFA. 33-latek aż sześciokrotnie był najlepszym strzelcem Bundesligi, dwukrotnie został wybrany piłkarzem roku FIFA oraz otrzymał statuetkę UEFA Best Player in Europe.

