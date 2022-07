Ceniony dziennikarz zabrał głos ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego. Zdradził, co zamierza zrobić Bayern

Fabrizio Romano, który jest uznawany za jednego z najbardziej renomowanych i najlepiej poinformowanych dziennikarze w świecie futbolu, był gościem programu „Okno Transferowe” serwisu Meczyki.pl. Jednym z tematów rozmowy była przyszłość Roberta Lewandowskiego, która wciąż nie jest przesądzona.

Chociaż Polak otwarcie deklarował, że chce odejść z Bayernu Monachium, a FC Barcelona przygotowała konkretną sumę na transfer 33-latka, to bawarski klub wciąż nie chce zgodzić się na odejście kapitana Biało-Czerwonych. To z kolei teoretycznie może doprowadzić do sytuacji, w której zawodnik będzie musiał wypełnić kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2023 roku.

Transfery. Co z Robertem Lewandowskim?

Według Romano Lewandowski chce grać tylko w Dumie Katalonii, a jego agent odrzucił oferty PSG i Chelsea. – Stanowisko „Lewego” jest jasne – chce zagrać w Barcelonie, czeka tylko na ten klub, ma uzgodniony trzyletni kontrakt – podkreślił.

Dziennikarz ujawnił też, że Bayern zamierza odrzucić ostatnią ofertę Barcelony opiewającą na 40 mln euro plus pięć mln bonusów. Jego zdaniem mistrzowie Niemiec chcą uzyskać większą kwotę za sprzedaż Polaka, a negocjacje między stronami będą kontynuowane.

Zawodnik naciska na transfer i mówi o tym publicznie, więc myślę, że porozumienie jest kwestią czasu. Jedyne, co mogłoby przeszkodzić negocjacjom, to sytuacja finansowa Barcelony, jeśli nie będą w stanie zaproponować więcej niż 40 mln euro – ocenił Romano.

Jak podkreślił dziennikarz, Lewandowski jest wyjątkowym piłkarzem, który zrobił wiele dla Bayernu. – W pewnym momencie w klubie powinni uszanować to, czego chce – podsumował.

