Media: Leo Messi ma dość PSG. Może dojść do sensacyjnego transferu

Według doniesień byłego dziennikarza „El Mundo” Eduardo Inda Arriagiego, Leo Messi miał wyrazić chęć ponownej gry w Barcelonie. Jego zdaniem Argentyńczyk ma być już po rozmowie z Xavim Hernandezem w sprawie przyszłości w klubie i ma czekać na telefon z propozycją od prezesa FC Barcelony Joana Laporty. Napastnikowi rok temu skończył się kontrakt z Dumą Katalonii, który nie mógł być przedłużony z powodu problemów finansowych.

W związku z tym Leo Messi odszedł do PSG, z którym podpisał trzyletni kontrakt. Według dziennika „L'Equipe” siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki za wypełnienie kontraktu ma zarobić netto 110 mln euro. W poprzednim sezonie zawodnik rozegrał w barwach paryskiego klubu 26 spotkań, w których strzelił sześć bramek i zanotował 15 asyst.

Leo Messi pokrzyżuje plany Roberta Lewandowskiego?

Sprawa powrotu Leo Messiego może pokrzyżować plany Roberta Lewandowskiego, który wyraził chęć dołączenia do katalońskiego klubu. Hiszpanie złożyli za Polaka już trzy oferty i wszystkie zostały odrzucone. Zdaniem hiszpańskiego „Sportu” propozycja wysokości 40 mln euro + 5 mln euro bonusów była ostatnią za 33-letniego napastnika. Kontrakt Polaka z Bayernem Monachium wygasa w 2023 roku.

Polak przeniósł się do stolicy Bawarii w 2014 roku i w tym czasie rozegrał 374 mecze i strzelił 344 gole. Przez osiem sezonów w Bayernie reprezentant Polski zdobył osiem razy mistrzostwo Niemiec, podniósł puchar Ligi Mistrzów oraz zdobył klubowe mistrzostwo świata. Napastnik może pochwalić się także trzema zwycięstwami w pucharze Niemiec, oraz zgarnięciem Superpucharu UEFA. 33-latek aż sześciokrotnie był najlepszym strzelcem Bundesligi, dwukrotnie został wybrany piłkarzem roku FIFA oraz otrzymał statuetkę UEFA Best Player in Europe.

