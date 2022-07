Imponujące wzmocnienie Legii Warszawa. Dołączy do niej były reprezentant Polski

Legia Warszawa zaczyna coraz bardziej imponować na rynku transferowym. Po sprowadzeniu takich zawodników jak Dominik Hładun, Robert Pich, Blaz Kramer czy Makana Baku, przedstawiciele klubu ze stolicy naszego kraju postanowili dopiąć jeszcze jedno bardzo ważne, chyba najbardziej imponujące wzmocnienie.

Paweł Wszołek wróci do Legii Warszawa

Według informacji Tomasza Włodarczyka z serwisu meczyki.pl, do ekipy Kosty Runjaica ma niebawem dołączyć Paweł Wszołek. Skrzydłowy (lub wahadłowy) kompletnie odbił się od Bundesligi, do której trafił w lipcu 2021 roku. Były reprezentant Polski miał kompletnie nie pasować do wizji trenera Ursa Fischera i przez to nie zaistniał w Unionie Berlin. Rozegrał w nim zaledwie 17 minut, a potem nawet nie łapał się na ławkę rezerwowych w ligowych spotkaniach.

Jeśli Wszołek zdecyduje się dołączyć do Legii, a wszystko na to wskazuje, będzie to już jego trzeci transfer do tej ekipy. Najpierw bowiem przeniósł się do niej w 2019 roku po odejściu z Queens Park Rangers. Następnie uczynił to w ramach wypożyczenia z Unionu, by nie zmarnować wiosny 2022 roku. Teraz z kolei skrzydłowy zamierza definitywnie opuścić Berlin.

Transfer Pawła Wszołka do Legii Warszawa na ostatniej prostej

„Jedenastokrotny reprezentant Polski jest już w Warszawie i czeka na ostatnią wymianę dokumentów pomiędzy klubami. Wtedy będzie mógł złożyć podpis na trzyletnim kontrakcie, a także zostać zaprezentowany jako nowy podopieczny Kosty Runjaica” – czytamy w serwisie meczyki.pl informacje podane przez Tomasza Włodarczyka.

Łącznie Wszołek wystąpił w Legii 73 razy (we wszystkich rozgrywkach) i w tym czasie uzbierał po 18 bramek oraz asyst.

