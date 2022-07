Prezes Pogoni Szczecin wyraził się jasno ws. transferu Kamila Grosickiego. Szybka reakcja klubu

W czwartek 7 lipca Pogoń Szczecin rozpocznie swój bój o europejskie puchary. W pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy Portowcy stoczą bój z KR Reykjavik, w którym są zdecydowanym faworytem, lecz historia nie takie sensacyjne porażki widziała. Na korzyść Pogoni nie działają stagnacja na rynku transferowym, ponieważ do klubu dołączył tylko Pontus Almqvist. Pojawiają się za to doniesienia medialne, według których możliwe jest odejście Kamila Grosickiego do MLS.

Kamil Grosicki odejdzie z Pogoni Szczecin?

Dziennikarze „Super Expressu” porozmawiali z prezesem klubu Jarosławem Mroczkiem, który stara się uspokoić zmartwionych kibiców. – Czytałem o tych dywagacjach, ale znam słowa Kamila. On bardzo wyraźnie mówi, że ma kontrakt z Pogonią i bardzo dobrze się tu czuje – podkreślił sternik klubu. Zapewnił także, że marzeniem skrzydłowego jest zakończenie kariery w Szczecinie. – Może jakiś dziennikarz, który o tym pisze, chciałby, żeby odszedł, ale on nie zgłasza nam takich chęci – kontynuuje.

Prezes zapytany, czy może obiecać kibicom to, że „Grosik” nie odejdzie z klubu, odpowiedział, że nie. – Niczego nie mogę obiecać. Jeśli przyjdzie jakiś szalony prezes z Premier League i da nam 10 milionów funtów, a Kamilowi pięć za podpis, to przecież nikt nie będzie się zastanawiał – przyznał, dodając, że byłby śmieszny i nieprofesjonalny, gdyby składał jakieś deklaracje.

Prezes Pogoni Szczecin: Kwota za Kamila Grosickiego musiałaby zszokować

Mroczek był również dopytywany, czy jest minimalna kwota za Grosickiego, przy której klub zasiądzie do rozmów. – Nie wymienię kwoty. To musiałaby być oferta, która go i również nas zszokuje, bo dla niego Pogoń jest bardzo ważna – zakończył. Na potwierdzenie słów prezesa w dniu, w którym ukazał się wywiad, Pogoń Szczecin przedłużyła umowę z „Grosikiem”. „Nowy kontrakt obowiązywał będzie przez dwa najbliższe sezony, zawiera również opcję automatycznego przedłużenia o kolejny rok” – czytamy w komunikacie.

Kamil Grosicki lwią część swojej kariery spędził za granicą. W swoim CV ma występy w takich klubach jak FC Sion, Jagiellonia Białystok, Sivasspor, Stade Rennes, Hul City, czy West Bromich Albion, z którego przeniósł się do Pogoni Szczecin. W minionym sezonie w barwach Portowców rozegrał 26 spotkań, w których strzelił dziewięć bramek i zanotował sześć asyst. To także dzięki „Grosikowi” Pogoń uplasowała się na podium PKO BP Ekstraklasy, ustępując miejsca Lechowi Poznań i Rakowowi Częstochowa.

