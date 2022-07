Niemcy doradzają Bayernowi Monachium, co zrobić z Robertem Lewandowskim. Zaskakujące doniesienia

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego wydaje się nie mieć końca. Od kiedy napastnik postanowił ogłosić, że chce odejść z Bayernu Monachium, dostajemy coraz to nowe informacje na temat jego transferu. Według najnowszych informacji Bawarczycy nie chcą sprzedać swojego najlepszego strzelca za mniej niż 50 mln euro.

Bayern chce sprzedać Lewandowskiego za gotówkę

Do tej pory najbardziej zainteresowana pozyskaniem Polaka była FC Barcelona, która złożyła już trzy oferty, które opiewały na 32 miliony euro,35 mln plus 5 mln euro w bonusach oraz – najwyższa do tej pory – wynosiła 40 mln euro + 5 mln euro zmiennych. Zdaniem brytyjskich i hiszpańskich mediów Niemcy nie zgadzają się na płatność ratalną za 33-latka, bo ich zdaniem przyszłość FC Barcelony nie jest pewna.

– Bayern twierdzi, że FC Barcelona nie będzie istniała w rok lub dwa – stwierdził dziennikarz „The Athletic” Raphael Honigstein. Podkreślił, że to jest powód, dla którego wypuszczą Roberta Lewandowskiego tylko pod warunkiem, że kwota zostanie wypłacona w jednej racie. Według Honigsteina Bawarczycy mieli to już przekazać Katalończykom i zażądać wszystkich pieniędzy z góry w gotówce.

Przyszłość Roberta Lewandowskiego. Kibice zagłosowali w ankiecie

Niemiecka Agencja Prasowa zleciła ankieterom YouGov, by przeprowadzili sondę wśród rodaków, czy Robert Lewandowski powinien odejść, czy zostać w Bayernie. Zgodnie z udostępnionymi wynikami, cytowanymi przez abendzeitung-muenchen.de, aż 41 proc. ankietowanych opowiedziało się za sprzedażą napastnika. Około jedna trzecia sondowanych Niemców odpowiedziała „nie wiem” lub nie udzieliła żadnej odpowiedzi. Tylko 24 proc. pytanych jest zdania, że władze klubu powinny postawić na swoim i sprawić, by 33-latek został do końca kontraktu w klubie.

