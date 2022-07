Zdecydowana deklaracja ws. Roberta Lewandowskiego. Los Polaka ma być już przesądzony

Robert Lewandowski kilkukrotnie deklarował, że chce odejść z Bayernu Monachium, a z doniesień mediów wynika, że 33-latek rozważa wyłącznie transfer do FC Barcelony. Jak dotąd bawarski klub nie zaakceptował żadnej z ofert Dumy Katalonii, przez co trudno przesądzić, czy reprezentant Polski ostatecznie powędruje na Camp Nou.

Transfery. Robert Lewandowski dołączy do Barcelony?

Przekonanie co do tego, że napastnik dołączy do katalońskiego klubu, wyraził Daniel Kaniewski. Agent piłkarski pojawił się w „Magazynie Sportowym” Polskiego Radia RDC, a jednym z tematów audycji było właśnie zamieszanie wokół kapitana reprezentacji Polski.

To jest gra polityczna. Jestem wręcz pewny na 99,9 procent, że Lewandowski zostanie zawodnikiem Barcelony. Nie chodzi o żadne 5 mln. Po prostu Bayern bawi się Barceloną, bawi się politycznie. Oliver Kahn jest na tyle poważnym menadżerem, że nie pozwoli sobie na to, aby były jakieś spekulacje – stwierdził.

Agent, który reprezentuje m.in. Kamila Grosickiego, skomentował także plotki na temat rzekomego strajku, jaki miałby planować Lewandowski. Przypomnijmy, część mediów sugerowała, że Polak nie pojawi się na zaplanowanym na 12 lipca treningu Bayernu po to, by wymusić transfer. – To by się zakończyło katastrofą. Lewandowski jest na tyle poważnym zawodnikiem, ma poważnych ludzi wokół siebie, że nie może sobie pozwolić na strajk – stwierdził Kaniewski. Jak dodał, jego zdaniem 33-latek wróci po wakacjach do klubu, by się ze wszystkimi pożegnać, po czym wyjedzie do Barcelony.

