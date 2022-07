Niemieckie media wytypowały następcę Roberta Lewandowskiego. Będzie w tej samej sytuacji co Polak

Robert Lewandowski, po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium chce odejść, by poszukać nowych wyzwań. W mediach mówi się o jednym klubie – FC Barcelonie, w której 33-latek ma chcieć kontynuować swoją karierę. Drogę do Hiszpanii starają się blokować Bawarczycy, którzy nie chcą tracić swojego napastnika.

Hiszpańscy i niemieccy dziennikarze donoszą, że FC Barcelona złożyła trzy oferty za 33-latka i wszystkie zostały odrzucone. Najwyższa z nich opiewała na 40 mln euro + 5 mln euro bonusów, lecz Bayern Monachium ma chcieć 50 mln euro w gotówce. Transfer kapitana Biało-Czerwonych wydaje się być tylko kwestią czasu i już dyskutuje się o możliwym następcy napastnika. Miało paść głośne nazwisko z Premier League.

Następca Lewandowskiego w Bayernie. „Kicker”: Za rok będzie w takiej samej sytuacji

Zdaniem dziennikarzy „Kickera”, Harry Kane pasowałby do profilu Bayernu, ponieważ poszukiwany jest napastnik, który już zademonstrował wymagany najwyższy poziom. Jednak dziennik podkreśla, że transfer tego lata może być trudny do zrealizowania ze względu na aspekty finansowe. Napastnik ma podpisany kontrakt z Tottenhamem Hotspur do 2024 roku, jednak władze Bayernu mają liczyć, że za 12 miesięcy będzie można podjąć negocjacje, bo za rok Anglik będzie w takiej sytuacji, co Robert Lewandowski dziś.

Polak przeniósł się do stolicy Bawarii w 2014 roku i w tym czasie rozegrał 374 mecze i strzelił 344 gole. Reprezentant Polski zdobył osiem razy mistrzostwo Niemiec, podniósł puchar Ligi Mistrzów oraz zdobył klubowe mistrzostwo świata. Napastnik wygrał z Bayernem puchar Niemiec oraz Superpuchar UEFA. 33-latek aż sześciokrotnie był najlepszym strzelcem Bundesligi, dwukrotnie został wybrany piłkarzem roku FIFA oraz otrzymał statuetkę UEFA Best Player in Europe.

