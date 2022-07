Przyszłość Roberta Lewandowskiego wyjaśniona. Dziennikarz zdradził plany piłkarza

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego wydaje się zbliżać do końca. Choć na razie nie ma żadnej oficjalnie potwierdzonej informacji odnośnie zaakceptowania oferty FC Barcelony przez Bayern Monachium, to coraz więcej mówi się o ostatecznym odejściu Polaka i o potencjalnym następcy 33-latka.

Dziennikarze „Kickera” poinformowali w poniedziałek, że Bawarczycy zainteresowani są Harrym Kanem, którego kontrakt z Tottenhamem kończy się w czerwcu 2024 roku. Zdaniem niemieckich mediów próba ściągnięcia Anglika teraz wydaje się być niemożliwa z powodów finansowych, ale za 12 miesięcy będzie on w tym samym miejscu co Lewandowski, przez co będzie można spróbować ściągnąć go do Monachium go po promocyjnej cenie.

Robert Lewandowski ma oficjalnie pożegnać się z kolegami z Bayernu Monachium

Choć wiele wskazuje na to, że Robert Lewandowski stawi się na treningu Bayernu Monachium we wtorek 12 lipca, to Polak ma już oficjalnie pożegnać się z kolegami z drużyny. W programie „Moc Futbolu” na Kanale Sportowym dziennikarz i komentator Mateusz Borek ujawnił, że 33-letni napastnik ma w środę lub czwartek oficjalnie poinformować szatnię o opuszczeniu klubu. Według informacji sport1.de najnowsza propozycja klubu z Camp Nou ma opiewać na kwotę około 50 mln euro, którą Bawarczycy mają zaakceptować.

Polak przeniósł się do stolicy Bawarii w 2014 roku i w tym czasie rozegrał 374 mecze i strzelił 344 gole. Reprezentant Polski zdobył osiem razy mistrzostwo Niemiec, puchar Ligi Mistrzów oraz klubowe mistrzostwo świata. Napastnik wygrał w Monachium równiez puchar Niemiec oraz Superpuchar UEFA, sześciokrotnie był najlepszym strzelcem Bundesligi, dwukrotnie został wybrany piłkarzem roku FIFA oraz otrzymał statuetkę UEFA Best Player in Europe.

