Nagranie z udziałem Roberta Lewandowskiego na lotnisku w Monachium. Dziennikarze zwracają uwagę na istotny szczegół

Piłkarze Bayernu Monachium wrócili już do treningów po przerwie wakacyjnej. Tak jak zapowiadali Oliver Kahn i Hasan Salihamidzic, Robert Lewandowski dołączy do kolegów we wtorek 12 lipca. Nie dojdzie również do żadnego strajku, jak sugerował kilka tygodni temu były agent „Lewego” Maik Barthel, który stwierdził, że jeśli Bayern nie wyrazi zgody na transfer 33-latka do FC Barcelony, to on może uciec się do strajku.

Transfer Roberta Lewandowskiego. Nagranie krąży w sieci

Dziennikarz „Bilda” Heiko Niedderer udostępnił na Twitterze nagranie, które udowadnia, że kapitan Biało-Czerwonych faktycznie wrócił do Monachium, by stawić się w klubie. Niemieccy dziennikarze zwrócili uwagę na fakt, iż Robert Lewandowski przyleciał sam, bez rodziny, co może sugerować, że transfer Polaka do Hiszpanii jest bardzo bliski finalizacji. Napastnik zauważył nagrywających go dziennikarzy i powiedział do nich krótko, że wszystko jest w porządku i ma się dobrze. Chwilę później 33-latek wsiadł do auta podstawionego pod lotnisko i odjechał.

Dziennikarz zdradził plany Roberta Lewandowskiego

W poniedziałek 11 lipca w programie „Moc Futbolu” na Kanale Sportowym dziennikarz i komentator Mateusz Borek ujawnił, że 33-letni napastnik ma w środę lub czwartek oficjalnie poinformować szatnię o swoim zamiarze opuszczenia klubu.

Mówi się, że Katalończycy mają zapłacić za Lewandowskiego około 50 mln euro, bo – zdaniem niemieckich dziennikarzy – na tyle wycenili 33-latka. Polak przeniósł się do stolicy Bawarii w 2014 roku i w tym czasie rozegrał 374 mecze i strzelił 344 gole. Reprezentant Polski zdobył osiem razy mistrzostwo Niemiec, puchar Ligi Mistrzów oraz klubowe mistrzostwo świata. Napastnik wygrał w Monachium również puchar Niemiec oraz Superpuchar UEFA, sześciokrotnie był najlepszym strzelcem Bundesligi, dwukrotnie został wybrany piłkarzem roku FIFA oraz otrzymał statuetkę UEFA Best Player in Europe.

