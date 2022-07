Pogróżki w stronę Roberta Lewandowskiego. Wiemy, co kierowało kibicami Bayernu Monachium

Przeciągająca się saga transferowa Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony staje się coraz bardziej niebezpieczna dla 33-latka i jego rodziny. Choć odejście napastnika z Bayernu Monachium wydaje się być przesądzone, to Polaka i jego najbliższych spotkało w ostatnim czasie wiele przykrości. Kapitan Biało-Czerwonych przyleciał do Bawarii bez żony i córek, ponieważ w ostatnim czasie miał otrzymywać pogróżki, w tym te dotyczące pozbawienia życia.

Christian Falk: To nie ma nic wspólnego z futbolem

Te doniesienia skomentował dla sport.pl dziennikarz „Sportbild” Christian Falk, według którego kibice Bayernu Monachium nie podchodzą z wielkim zrozumieniem do zachowania Roberta Lewandowskiego. – Na początku kibice uważali, że musi zostać, bo przecież jest najlepszy na świecie. Później trudno było im zrozumieć, że tyle razy chciał już odejść – stwierdził niemiecki dziennikarz. Falk dodał, że kibice chcieliby, żeby piłkarz kochał ich klub.

Falk podkreślił, że sytuacja z pogróżkami nie ma nic wspólnego z futbolem i nikt nie chce czytać ani słyszeć o czymś takim. – Jeśli rodzina Roberta zaczęła się bać, to już jest wielka szkoda – podkreślił dziennikarz.

Robert Lewandowski odejdzie z Bayernu Monachium? Falk nie ma wątpliwości

Wracając do sagi transferowej z udziałem Roberta Lewandowskiego, to Christian Falk uważa, że Polak ostatecznie opuści Monachium. – W obecnej sytuacji kontynuowanie związku Lewandowski – Bayern nie ma większego sensu – powiedział. – Nikt nie powie z marszu, że na pewno zaakceptują ofertę transferową, ale będą musieli o tym dobrze porozmawiać. W klubie wiedzą, że Robert nie chce zostać w Bayernie, co już pokazał na każdy możliwy sposób – przyznał Falk.

Dziennikarz „Sportbild” obwinia obie strony o to całe zamieszanie. – Bayern Monachium powinien był wcześniej zacząć rozmawiać z Robertem Lewandowskim o jego kontrakcie, swoich planach i ambicjach – zakończył Niemiec.

Robert Lewandowski przeniósł się do stolicy Bawarii w 2014 roku i w tym czasie rozegrał 374 mecze i strzelił 344 gole. Polak zdobył osiem mistrzostw Niemiec, puchar Ligi Mistrzów oraz klubowe mistrzostwo świata. Kapitan Biało-Czerwonych wygrał w Monachium również puchar Niemiec oraz Superpuchar UEFA, sześciokrotnie był najlepszym strzelcem Bundesligi. Napastnik był dwukrotnie wybierany piłkarzem roku FIFA oraz otrzymał statuetkę UEFA Best Player in Europe.

