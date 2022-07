Ceniony hiszpański dziennikarz zdradził plany FC Barcelony. Dotyczą one Roberta Lewandowskiego

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego zbliża się ku końcowi. Chociaż Polak od 12 lipca trenuje z drużyną, to cały czas myśli o odejściu z Bayernu. Potwierdzają to doniesienia „Bilda” o kilkuminutowych spóźnieniach 33-latka na trening oraz informacje o tym, że Polak jako ostatni zaczyna ćwiczenia, ostatni wychodzi z szatni i ma wyglądać na znudzonego.

Ten mały protest zauważył Lothar Matthaeus, który stwierdził, że „teatr” z udziałem klubu i Roberta Lewandowskiego jest denerwujący. – To rani drużynę, rani klub i cały zespół cierpi z powodu tej sytuacji. To niszczy całą jego strukturę – oświadczył na łamach „Bilda”.

FC Barcelona zaplanowała oficjalną prezentację Roberta Lewandowskiego

W programie „Okno Transferowe” na kanale YouTube serwisu meczyki.pl na temat przyszłości 33-latka wypowiedział się Gerard Romero, dziennikarz, który jest świetnie zorientowany w sprawach Blaugrany. Hiszpan poinformował w programie, że FC Barcelona miała zaplanować oficjalną prezentację 33-letniego napastnika. – Klub chce zorganizować prezentację Lewandowskiego po powrocie z tournee po Stanach Zjednoczonych. Tak, żeby kibice mogli przyjść na stadion. Chcą zrobić to z wielkim hukiem i przytupem – powiedział.

Katalończycy mają zaplanowany wylot do USA w dniach 16–31 lipca. Tam zmierzą się z czterema rywalami: Interem Miami, Realem Madryt, Juventusem oraz z New York Red Bulls. W podobnym terminie, bo od 18 lipca swoją trasę po USA rozpoczną także zawodnicy Bayernu Monachium. Bawarczycy zmierzą się między innymi z DC United i Manchesterem City. Jest to pierwsze tournee niemieckiego klubu od 2019 roku i wszystko wskazuje na to, że odbędzie się bez udziału Roberta Lewandowskiego.

Kariera Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium

Polak przeniósł się do stolicy Bawarii w 2014 roku z Borussii Dortmund i w tym czasie rozegrał 374 mecze i strzelił 344 gole. Reprezentant Polski zdobył osiem razy mistrzostwo Niemiec, puchar Ligi Mistrzów oraz klubowe mistrzostwo świata. Napastnik wygrał w Monachium również puchar Niemiec oraz Superpuchar UEFA, sześciokrotnie był najlepszym strzelcem Bundesligi, dwukrotnie został wybrany piłkarzem roku FIFA oraz otrzymał statuetkę UEFA Best Player in Europe. Robert Lewandowski został wyceniony przez Bayern Monachium na około 50 mln euro.

