Kosta Runjaic postawił Legii Warszawa ważne żądanie. „To nie będzie łatwym zadaniem”

Sezon 2021/22 w wykonaniu Legii Warszawa był tragiczny. Co prawda wystąpiła w fazie grupowej Ligi Europy, ale poradziła sobie w niej kiepsko, ostatecznie odpadając już na tym etapie rozgrywek. Jeszcze gorzej było w Ekstraklasie, gdzie wylądowała na 10. miejscu, zamiast znów walczyć o tytuł. Ba, w pewnym momencie całkiem realny dla Wojskowych stał się spadek do Fortuna 1. Ligi. Ostatecznie nic takiego nie miało miejsca, ale do kolejnych rozgrywek Legia przystępuje z zupełnie innej pozycji. Dlatego właśnie jej trener wciąż domaga się kolejnych transferów.

Kosta Runjaic domaga się kolejnych transferów do Legii Warszawa

I to mimo faktu, że warszawianie – z dyrektorem sportowym Jackiem Zielińskim na czele – byli ostatnio bardzo aktywni na rynku. Przypomnijmy, że na Łazienkowską trafili już Dominik Hładun (bramkarz), Blaz Kramer (napastnik), Robert Pich (ofensywny pomocnik), Makana Baku (skrzydłowy) i Paweł Wszołek (skrzydłowy/wahadłowy).

Mimo tego jednak Kosta Runjaic nadal nie jest w pełni usatysfakcjonowany tym, jak wygląda kadra zespołu. Dał temu wyraz publicznie, a jego słowa zacytował serwis legionisci.com. – Potrzebujemy znaczących wzmocnień. Ile? W mojej opinii chodzi o trzech lub czterech klasowych piłkarzy, którzy mogliby od razu wkomponować się w drużynę – powiedział.

Takie kryterium muszą spełniać nowe nabytki Legii Warszawa

Niemiecki szkoleniowiec przyznał jednak, że kibice niebawem powinni spodziewać się, iż warszawianie będą sprowadzać kolejnych graczy. – Mam pewien obraz tego, jakie powinni spełniać oczekiwania, ale to nie będzie łatwym zadaniem. Niektórych może być trudno przekonać do przyjścia do Legii. Podstawowym kryterium jest niezawodność – wyjaśnił.

