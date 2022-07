Robert Lewandowski w FC Barcelonie. Znamy datę prezentacji Polaka w nowych barwach

Po ponad miesiącu saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego dobiegła końca, który ostatecznie trafił do FC Barcelony. Katalończycy zapłacili za niego 45 milionów euro. Pięć kolejnych Bawarczycy otrzymają w bonusach. Tym samym 33-latek stał się najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski jest szczęśliwy z powodu zmiany klubu

Polak nie krył swojego zadowolenia, związanego ze zmianą barw klubowych. Powiedział w wywiadzie dla „Bild”, że jest szczęśliwy i uważa, że to kolejny duży krok w jego karierze. Obiecał także, iż po tournee w USA wróci do Monachium, aby godnie pożegnać się ze wszystkimi zawodnikami oraz pracownikami klubu.

W mediach zastanawiano się, kiedy 33-latek zostanie zaprezentowany. Część hiszpańskich mediów twierdziła, że dopiero po powrocie z obozu przygotowawczego w USA. Spekulacje postanowił uciąć członek zarządu Blaugrany Josep Ignasi Macia, który otwarcie przyznał, kiedy to nastąpi.

Prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony

Z jego słów wynika, że Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany jako nowy zawodnik FC Barcelony w najbliższy poniedziałek w Miami. – Zaprezentujemy tu w Miami nową gwiazdę, która ma przywrócić klub do pierwszego medialno-sportowego poziomu – powiedział członek zarządu do kibiców.

Jeśli do tego dojdzie, to nie byłby pierwszy raz, kiedy Barca zaprezentuje zawodnika z dala od Barcelony. Stało się to już latem 2018 roku, kiedy FC Barcelona zaprezentowała Malcoma w siedzibie Nike, niedaleko Portland. Skrzydłowy trafił do Katalonii z Girondins de Bordeaux za 41 mln euro.

