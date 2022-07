Sebastian Szymański blisko zmiany klubu, nieoczywisty kierunek. „Testy medyczne w tym tygodniu”

Sebastian Szymański już niebawem powinien zostać bohaterem transferu do silnej ligi. Według najnowszych informacji nie trafi jednak ani do Hiszpanii, ani do Niemiec. Najbliżej mu do drużyny z Holandii.

Saga transferowa z udziałem Sebastiana Szymańskiego nijak ma się do tej, w której protagonistą był Robert Lewandowski, ale i tak długo oraz niecierpliwie czekaliśmy na rozwiązanie sytuacji ofensywnego pomocnika. Zawodnik, który w ostatnim czasie występował w Dynamie Moskwa, wkrótce ma się z nim ostatecznie rozstać i trafić do Feyenoordu Rotterdam. Sebastian Szymański blisko transferu do Feyenoordu Rotterdam Presja ciążąca na Polaku była tym większa, że miała ona związek z wojną na Ukrainie. Kiedy wybuchła, wychowanek Legii Warszawa nie postarał się o odejście na kilkumiesięczne wypożyczenie niczym Grzegorz Krychowiak, lecz kontynuował występy w zespole ze stolicy Rosji. W związku z tym wielu domagało się, by nie powoływać Szymańskiego do reprezentacji Polski, a jego przyszłość w kadrze uzależniano – ze strony opinii publicznej – od ewentualnego transferu do innego kraju lub jego braku. Kiedy jednak zawodnik ten kilka tygodni temu pożegnał się ze swoimi kolegami z drużyny, jasne było, iż jemu samemu zależy na opuszczeniu państwa rządzonego przez Władimira Putina. W minionych dniach trenował nawet z rezerwami Legii Warszawa. Teraz jednak jego transfer ma stać się faktem. Szymański przeniesie się do Holandii. Jako pierwszy o tym ruchu napisał na Twitterze użytkownik kryjący się pod pseudonimem „FootballScout”. Jego doniesienia szybko potwierdził Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl. „Zainteresowanie, o którym napisał FootballScout jest prawdziwe. Sebastian Szymański jest bardzo blisko Feyenoordu. Wypożyczenie roczne z opcją wykupu. Trwają intensywne rozmowy i zaraz powinno być porozumienie. Testy medyczne jeszcze w tym tygodniu” – zdradził na Twitterze wspomniany dziennikarz. Czytaj też:

