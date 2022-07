Michał Karbownik na celowniku dwóch polskich klubów. Oni mogą ubiec Legię Warszawa

Dotychczasowa kariera Michała Karbownika nie jest usłana różami. Co prawda do pierwszego składu Legii Warszawa przed laty przebił się absolutnie niespodziewanie i przebojowo, grał w niej świetnie, ale wszystko to, co wydarzyło się w jego karierze po transferze do Brightonu, pozostawia wiele do życzenia. Teraz mówi się nawet, że wychowanek Wojskowych może ponownie trafić do Polski.

Michał Karbownik ma propozycje z dwóch polskich klubów

Mimo iż w ostatnim czasie pomocnik wziął udział w zgrupowaniu Brightonu, jego sternicy oraz sztab szkoleniowy nie zamierzają na niego stawiać w nadchodzących rozgrywkach. W związku z tym włodarze The Seagulls poszukują dla Karbownika drużyny, do której mogliby go wypożyczyć. Sebastian Staszewski z serwisu interia.pl donosi, że zawodnikiem interesuje się jeden z polskich zespołów.

„Michał Karbownik może trafić na wypożyczenie do Lechii Gdańsk lub Debreczyn VSC. Te kluby widza go na środku pomocy, gdzie chce grać sam piłkarz. Rozmowy z nim wznowiła również Legia Warszawa, ale woli go na prawej obronie, a na tę pozycję gracz ma lepsze opcje, na przykład Schalke” – napisał dziennikarz na swoim Twitterze. Obecna umowa wiąże zawodnika z Brightonem do czerwca 2024 roku.

Kwestia gry na odpowiedniej pozycji jest bardzo ważna dla Karbownika, który w Legii zabłysnął jako lewy defensor i później kolejne kluby też postrzegały go jako obrońcę. On sam jednak bardzo pragnie powrócić do gry w środku pola, gdzie rzekomo czuje się lepiej, pewniej i gdzie występował przez całe juniorskie życie.

