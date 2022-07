Piotr Zieliński ma trafić do Premier League. Włoski dziennik podał szczegóły finansowe transferu

Zdaje się, że saga transferowa z Robertem Lewandowskim w roli głównej nie będzie jedyną, jaką przyjdzie nam z uwagą śledzić tego lata. Mimo iż lipiec dobiega już końca, a najlepsze ligi niebawem wznowią rozgrywki, wciąż nie rozstrzygnęła się przyszłość Piotra Zielińskiego. Sytuacja rozgrywającego jest bowiem dynamiczna – w tej chwili wiele wskazuje na to, że pomocnik niebawem może zagrać w Anglii.

Transfer Piotra Zielińskiego do West Hamu coraz bliżej

Swego czasu sporo mówiło się o zainteresowaniu Polakiem ze strony tych największych klubów (wspominano między innymi Liverpool), ale ostatecznie ma on trafić do zespołu z nieco niższej półki. Mowa tu o West Hamie, który minione rozgrywki zakończył na siódmej lokacie, umożliwiającej rywalizację w Lidze Konferencji Europy.

Co ciekawe sam Zieliński jest chętny, by przenieść się do ekipy z Londynu, choć jeszcze kilka tygodni temu publicznie zaprzeczał plotkom transferowym. Wspominał wówczas, że nigdy w życiu nie powiedział, iż pragnie opuścić Neapol, dobrze mu się żyje we Włoszech i skupia się na kolejnych celach w Napoli. Teraz jednak dziennik „La Repubblica” sugeruje, iż West Ham zaoferował za niego 30 milionów, a sam pomocnik faktycznie chce odejść z drużyny Azzurrich.

Tyle Piotr Zieliński chce zarabiać w West Hamie

Gazeta z Italii poinformowała również, że obecnie Zieliński zarabia około 4,2 miliona euro rocznie, natomiast od West Hamu zażądał kwoty nieco wyższej, to znaczy 5,5 miliona euro. Wydaje się, iż The Irons będą w stanie spełnić oczekiwania finansowe Polaka. Pozyskane pieniądze ze sprzedaży pomocnika Azzurri mają szybko zainwestować w kolejne wzmocnienia.

