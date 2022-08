Polak może zagrać z Leo Messim. Mówi się także o zainteresowaniu klubu z Premier League

Nicola Zalewski to prawdziwa niespodzianka minionego sezonu. Zawodnik przebojem wdarł się do wyjściowej jedenastki AS Romy i skradł serce legendarnego Jose Mourinho, który znalazł mu nową pozycję na boisku – lewe wahadło.

Po dobrym sezonie i paru występach w reprezentacji Polski, Zalewskim zainteresowały się wielkie europejskie kluby. Według dziennikarzy corrieredellosport.it piłkarza chcą sprowadzić Tottenham i PSG. Włoskie media donoszą, że Zalewski wywarł wielkie wrażenie na trenerze ekipy, w której występuje Harry Kane.

Niestety, w sparingu z Kogutami przed rozpoczynającym się sezonem 2022/23, Nicola Zalewski źle stąpnął, doznał urazu i musiał zejść w 60. minucie spotkania. Zdaniem „La Gazetty dello Sport” 20-latek zwichnął kostkę i może czekać go przerwa nawet do sześciu tygodni.

Transfer Nicoli Zalewskiego blokuje sam Jose Mourinho

Dziennikarze „Corriere dello Sport” zdradzili, że Anglicy mieli sondować możliwość sprowadzenia Zalewskiego. Włosi poinformowali, że oprócz Kogutów zainteresowane Polakiem mają być władze PSG. Absztyfikantów odgania sam Jose Mourinho, który ma osobiście blokować możliwość sprzedaży 20-letniego Polaka.

Przypomnijmy, dotychczas w PSG występowali dwaj Polacy: Grzegorz Krychowiak i Marcin Bułka – obaj bez powodzenia. Pomocnik wystąpił w zaledwie 19 spotkaniach, a na boisku spędził tylko 1025 minut, z kolei bramkarz w przeciągu dwóch sezonów rozegrał dwa spotkania w Ligue 1. W sezonie 2022/23 Krychowiak zadebiutuje w barwach Al-Shabab, a Bułka w barwach OGC Nice.

