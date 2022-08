Raków Częstochowa się wzmacnia. Wicemistrz Polski ściągnął gwiazdę rywali

Raków Częstochowa ściągnął do siebie gwiazdę Górnika Zabrze. Wicemistrz Polski wykorzystał fakt, że Bartozowi Nowakowi wygasał kontrakt w czerwcu 2023 roku. To piąty transfer do drużyny trenowanej przez Marka Papszuna.

Raków Częstochowa właśnie dokonał piątego transferu w letnim okienku. Po ściągnięciu Xaviera Dziekońskiego, Stratosa Svarnasa, Fabiana Piaseckiego i Gustava Berggrena przyszedł czas na gwiazdę Górnika Zabrze. „Bartosz Nowak na zasadzie transferu definitywnego dołączył do klubu. 28-letni pomocnik podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy” – poinformował klub w komunikacie. Bartek to zawodnik, który w ostatnich sezonach był bardzo ważnym ogniwem swojej drużyny i wyróżniającym się graczem Ekstraklasy. Cieszymy się, że dołączył do Rakowa i jesteśmy przekonani, że wzmocni rywalizację w składzie, pomagając drużynie w osiągnięciu kolejnych celów – skomentował ten transfer w klubowych mediach Robert Graf, dyrektor sportowy. Raków Częstochowa wykorzystał okazję Nie podano oficjalnej kwoty, jaką trzeba było zapłacić za pomocnika. Choć piłkarz miał wpisaną klauzulę odstępnego milion euro, to w mediach spekulowano, że Bartosz Nowak zostanie sprzedany do Rakowa Częstochowa za około 400 tys. euro. Na korzyść wicemistrza Polski działał fakt, że umowa 29-latka z Górnikiem Zabrze kończyła się w czerwcu 2023 roku. Sytuacja finansowa Górnika Zabrze jest bardzo niekomfortowa. Zespół nie ma silnej pozycji negocjacyjnej, przez co najlepsi gracze odchodzą z tego klubu. Do tej pory, poza Nowakiem z drużyną rozstali się między innymi Przemysław Wiśniewski czy Adrian Gryszkiewicz. Kariera Bartosza Nowaka Bartosz Nowak swoją karierę rozpoczynał w młodzieżowych klubach w rodzinnym mieście. Pomocnik jeszcze jako junior przeniósł się do Gwarka Zabrze, z którego ruszył w dorosłą karierę, a ta zaczęła się w Polonii Bytom i była kontynuowana w Miedzi Legnica, Ruchu Chorzów i Stali Mielec. Stamtąd w 2020 roku trafił do Górnika, którego był niezwykle ważnym ogniwem. Łącznie w ekipie z Zabrza zanotował 71 występów, zdobywając 15 bramek i dorzucając do tego 11 asyst. Czytaj też:

