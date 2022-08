Nietypowy kierunek transferu Cristiano Ronaldo. Gwiazdor może spełnić marzenie prezesa

Sprawa transferu Cristiano Ronaldo jest szeroko komentowana na całym świecie. Po ogłoszeniu chęci opuszczenia Manchesteru United Portugalczyk miał być oferowany Bayernowi Monachium czy Chelsea, jednak póki co z transferu nic nie wyszło.

Prezes mistrza Niemiec Oliver Kahn stwierdził w niemieckich mediach, że omawiał ze współpracownikami kwestię transferu Ronaldo, ale doszli oni do wniosku, że napastnik nie pasowałoby do filozofii klubu. W wielu europejskich ligach okienka transferowe kończą się 1 września, więc powoli drzwi do wielkich klubów się zamykają. Choć nowy trener Czerwonych Diabłów Erik ten Hag powiedział w brytyjskich mediach, że chce, by gwiazda jego drużyny została w klubie, to decyzja nie należy tylko do niego.

Egzotyczne kierunki transferu Cristiano Ronaldo

Poza transferami do wielkich europejskich klubów „CR7” miał mieć oferty również z egzotycznych krajów. Według TVI i CNN Portugal jakiś czas temu Portugalczyk miał otrzymać lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Przedstawiciele klubu mieli zaoferować za 37-latka 300 mln euro, z których 30 mln miało trafić w ręce Manchesteru United, 250 mln euro miałby zainkasować Portugalczyk za dwa lata spędzone w Saudi Professional League, a pozostałe 20 mln miałoby być przeznaczone dla pośredników tej transakcji.

Teraz mówi się, że oferta za kapitana reprezentacji Portugalii może nadejść z Brazylii, bo prezes Corinthians Duílio Monteiro Alves ma marzyć o ściągnięciu gwiazdy szeregi swojego klubu.

To prawda, marzę o tym, ale to Corinthians! Willian i Renato Augusto nie są tutaj. W piłce nożnej wszystko jest możliwe i mam obowiązek zrobić wszystko dla klubu – miał powiedzieć w programie Ulissescast.

Prezes Duílio Monteiro Alves cytowany przez hiszpańską „Marcę” przyznał, że jeszcze nie wie, czy ten transfer jest możliwy, bo jeszcze nie sondował tej możliwości.

Czytaj też:

Cristiano Ronaldo kolejny raz zabrał głos ws. transferu. Tym razem odpowiedział kibicowi na Instagramie