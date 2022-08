Sztab FC Barcelony zachwycony Robertem Lewandowskim. Polak „porywa” innych zawodników

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy przybycie Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony wywarło ogromny wpływ nie tylko w mediach i na kibicach, ale także w kadrze i sztabie trenerskim Barcy. Kataloński „Sport” porównuje zachowanie Polaka do „dziecka w nowych butach”, bo mimo tego, co już przeżył, pokazał i zdobył w świecie futbolu, to Lewandowski promieniuje i daje z siebie 100 proc. na każdym treningu.

Kataloński „Sport”: Lewandowski pracuje jak nikt inny

Dziennikarze serwisu sport.es donoszą, że w sztabie trenerskim FC Barcelony nikt nie ma wątpliwości, że Robert Lewandowski poprowadzi drużynę do zwycięstw i zdobędzie wiele bramek w sezonie. Ponadto w klubie ma się mówić, że kapitan Biało-Czerwonych pracuje jak nikt inny i wykazuje profesjonalizm, który „porywa” wszystkich innych zawodników do pracy.

Dziennikarze podkreślają, że 33-latek od pierwszej chwili przybycia do Dumy Katalonii pokazał, że jest przykładem profesjonalizmu i ciężko pracuje. Postawa kapitana Biało-Czerwonych miała urzec wszystkich i przełożyć się na postawę innych w klubie. – Wie, że będzie liderem tego zespołu i zabrał się do pracy. Jest przykładem dla młodzieży, ale także dla weteranów drużyny – donoszą media.

Nieudane tournee Roberta Lewandowskiego

Zdaniem „Sportu” nikt w Blaugranie nie przejmuje się zerowym dorobkiem bramkowym Lewandowskiego na przedsezonowym tournee w USA, bo ani trenerzy, ani jego koledzy z drużyny nie mają wątpliwości, że zdobędzie wiele bramek, bo to był i jest jego znak rozpoznawczy. Pomimo że FC Barcelona na przedsezonowym tournee po USA nie zaznała goryczy porażki, to Robert Lewandowski nie mógł być w pełni zadowolony.

Na temat nieskuteczności Polaka zabrał głos Xavi Hernandez, który porównał napastnika do byłej gwiazdy FC Barcelony. – To normalne, że jest sfrustrowany. Ale to samo wyglądały początki Luisa Suareza w Barcelonie, kiedy trafił do zespołu. Tutaj nie tylko chodzi tylko o zdobywanie bramek. Bardzo w niego wierzę, on o tym wie – powiedział trener.

Czytaj też:

Jerzy Dudek odniósł się do transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Jasna deklaracja byłego bramkarza Realu Madryt