Robert Lewandowski zdradził, dlaczego pragnął transferu do Barcelony. Porównał się do małego dziecka

Saga związana z przenosinami Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony trwała skrajnie długo, ale kiedy się zakończyła, wszyscy odetchnęli z ulgą, na czele z samym piłkarzem. On sam nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwy z takiego obrotu spraw, czemu dał wyraz w rozmowie z serwisem meczyki.pl. W wywiadzie, którego udzielił kapitan reprezentacji Polski, wyjaśnił, dlaczego tak bardzo zależało mu na opuszczeniu Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski wyjaśnił, dlaczego chciał przenieść się do Barcelony

Napastnik wyraził się na ten temat w jednoznacznie sposób. – Moja kariera w Bawarii toczyła się po linii ciągłej. Zaczęło mi brakować wyzwań – stwierdził. Dodał również, że kolejnego gole i trofea w Niemczech były dla niego ważne, ale z czasem przestały mu sprawiać satysfakcję, więc miał na tym tle pewien problem. Faktycznie „Lewy” z Bayernem wygrał wszystko, co się dało, od kilku tytułów króla strzelców Bundesligi, po Ligę Mistrzów włącznie. Pobił nawet rekord Gerda Muellera pod względem liczby bramek zdobytych w jednym sezonie ligowym.

Snajper wyznał, że potrzebował zmiany i przede wszystkim nowych wyzwań. – Dziś czuję się, jak dziecko, które weszło do sklepu pełnego nowych zabawek – wyjaśnił obrazowo.

Robert Lewandowski staje przed wieloma nowymi wyzwaniami

– W Bundeslidze osiągnąłem wszystko. Nie chciałem za kilkanaście lat stanąć przed lustrem i zapytać siebie: „Dlaczego nie spróbowałeś?”. Byłoby mnóstwo pytań, na które nie miałbym odpowiedzi – dodał Lewandowski, który przyznał również, że według niego to lato było ostatnim momentem na duży transfer.

Kapitan reprezentacji Polski nie ukrywa, że dołączenie do Barcelony jest dla niego wyjściem poza strefę komfortu, skoro wcześniej gra w klubie, który kompletnie zdominował niemiecki futbol. O Barcelonie czegoś podobnego powiedzieć nie można i właśnie to najbardziej ekscytuje „Lewego”. – Trafiłem do projektu, który wymaga najlepszej wersji mnie i który stawia przede mną wyzwania – potwierdził.

Czytaj też:

Wisła Płock znowu to zrobiła. Szykuje się kolejny hit internetu