Jacek Zieliński wyjaśnił kwestie transferów Legii Warszawa. Mówił o Carlitosie i Aleksandarze Prijoviciu

Legia Warszawa to bez wątpienia jeden z najbardziej aktywnych polskich klubów w tegorocznym letnim okienku transferowym. Po tym jak do ekipy Kosty Runjaica dołączyli Blaz Kramer, Robert Pich, Dominik Hładun, Makana Baku, Paweł Wszołek oraz Rafała Augustyniaka. Mimo tego jednak Jacek Zieliński, dyrektor sportowy zespołu ze stolicy Polski, szuka dla niego kolejnych wzmocnień. W związku z tym wypowiedział się w programie „Tylko Legia”.

Transfer Aleksandara Prijovicia był za trudny dla Legii Warszawa

Działacz poruszył w nim kilka kwestii, ale najważniejsza z nich dotyczyła tego, jak wygląda perspektywa sprowadzenia na Łazienkowską nowego napastnika. Jak się okazuje, klub ze stolicy Polski ma w tej sferze spory problem. – Polega on na tym, że skoro chcemy dobrego snajpera za niewygórowaną cenę, proces ten robi się żmudny. Jednego już mamy i myśleliśmy, że spokojnie dogadamy się z drugim. Docelowo on miał być podstawowym napastnikiem, ale nie udało się dopiąć porozumienia – stwierdził Zieliński.

Dyrektor sportowy odniósł się również do plotek łączących Legię z Aleksandarem Prijoviciem. Serb, który już przed laty występował w tej drużynie, mógł do niej wrócić tego lata, aczkolwiek działacz przyznał, że całkiem szybko odpuścił ten temat ze względów finansowych. – Jest to zbyt trudne do zrealizowania. Skupiłem się na innych nazwiskach – wyjaśnił.

Carlitos jak na razie jest za drogi

Drugim gracze, który już niegdyś grał w Legii, a teraz mógłby ponownie ją wzmocnić, jest Carlitos. Niestety i w tym wypadku sprowadzenie go może się nie udać ze względu na bariery finansowe narzucane przez Panathinaikos. – Jestem z nim kontakcie, ale kwestia jego transferu nie była przez nas brana pod uwagę przez zbyt wysoką kwotę odstępnego – stwierdził Zieliński. Dodał, że gdyby stopniała znacznie, dopiero wtedy można byłoby pomyśleć nad takim ruchem.

