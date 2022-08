Hiszpański napastnik po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. „Nadal się z tego śmieję”

Mikel Arrubarrena zdradził kulisy transferu do Legii Warszawa i powiedział, co kierowało przedstawicielami stołecznego klubu przy wyborze między nim a młodym Robertem Lewandowskim. Hiszpan poinformował również, jak podchodzi do tej historii po latach.

W 2008 roku rozgrywała się przyszłość Roberta Lewandowskiego, który pktóry spędził dwa sezony w Zniczu Pruszków, gdzie dwukrotnie zdobywał tytuł króla strzelców odpowiednio trzeciej i drugiej ligi. Z racji tego, że napastnik trafił do mazowieckiego klubu z Legii Warszawa, ta miała pierwszeństwo wykupu Polaka. To wtedy padły legendarne słowa Mirosława Trzeciaka, ówczesnego dyrektora Wojskowych: Możecie sprzedać Lewandowskiego komu chcecie. My mamy już Arruabarrenę – powiedział. Dzięki temu napastnik najpierw trafił do Lecha Poznań, z którego później wypłynął na szerokie wody do Bundesligi, z której ostatecznie trafił do FC Barcelony. Arruberrena: Dobre referencje wystawił mi Inaki Astiz Mikel Arruabarrena trafił w 2008 roku na Łazienkowską z Teneryfy. Jak powiedział w niedawnym wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Onet, Legia postawiła wówczas na niego, ponieważ był starszy i miał więcej doświadczenia od Lewandowskiego. – Poza tym dobre referencje wystawił mi Inaki Astiz, z którym wcześniej grałem – przyznał. Na pytanie, czy faktycznie w 2008 roku był lepszy od Polaka, Hiszpan odpowiedział, że nie. – On po podpisaniu kontraktu z Lechem szybko odnalazł się w nowym środowisku i zaczął strzelać gole. A ja nie wiem nawet, ile ich rozegrałem. Dlatego nie mogę powiedzieć, że byłem lepszy od Lewandowskiego – podkreślił. Arruberrena: Śmieję się, gdy przypomnę sobie tę historię Mikel Arrubarrena powiedział, że po latach do tej historii podchodzi ze śmiechem. – Śmieję się za każdym razem, gdy sobie o tym przypomnę. To anegdota, która powoduje uśmiech na mojej twarzy – powiedział, zaznaczając, że po czasie łatwo jest wydawać wyroki. Taki jest już futbol, że trzeba podejmować decyzje, a ich rezultat jest czasem daleki od oczekiwanego – zakończył. Czytaj też:

