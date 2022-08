Zbigniew Boniek ironicznie o decyzji reprezentanta Polski. Przypomniał jeden z wpisów piłkarza

O tym, że Arkadiusz Milik może zmienić klub, spekulowano już od dłuższego czasu. Chociaż Olympique Marsylia wykupił na początku lipca Polaka wypożyczonego z Napoli, to i tak było wiadomo, że 28-latek może wkrótce zmienić otoczenie. Dużo mówiło się o możliwym powrocie piłkarza do Serie A, a chęć sprowadzenia do siebie napastnika zgłosił Juventus.

Zbigniew Boniek o decycji Arkadiusza Milika

Wypożyczenie snajpera do zespołu Starej Damy ogłoszono w piątek 26 sierpnia. Decyzję 28-latka o zmianie barw klubowych skomentował Zbigniew Boniek, który na Twitterze opublikował zdjęcie Polaka z sierpnia ubiegłego roku. Wtedy to Milik pochwalił się fotografią, na której pozował na tle jednego z obiektów należących do Olympique, a wpis opatrzył dwoma serduszkami w barwach klubu. „Szybko się dzisiaj można zakochać i odkochać” – ironizował były prezes PZPN.

Przy okazji Boniek zwrócił się też do zawodnika, życząc mu powodzenia w nowym klubie. Przypomnijmy, były prezes PZPN sam zna smak występów w koszulce Juventusu, dla którego grał w latach 1982-1985. Razem z ekipą z Turynu Boniek sięgał po mistrzostwo i Puchar Włoch, a także Puchar i Superpuchar Europy raz Puchar Zdobywców Pucharów.

Szczegóły wypożyczenia Milika

Wypożyczenie Milika z Olympique Marsylia do Juventusu będzie obowiązywało przez najbliższy sezon. Dziennikarz Fabrizio Romano, który słynie z dobrej orientacji w kwestiach transferowych, przekazał jednak, że Stara Dama zapewniła sobie możliwość wykupienia snajpera reprezentacji Polski. Ewentualny transfer 28-latka powinien wynieść około ośmiu milionów euro. Dwa miliony euro już wpłynęły na konto Olympique z racji wypożyczenia napastnika.

