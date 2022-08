Jan Bednarek na celowniku innego klubu Premier League. Do transferu dojdzie pod jednym warunkiem

Temat ewentualnego transferu Jana Bednarka wraca praktycznie w każdym okienku, ale dotychczas zawsze brakowało konkretów w kontekście przenosin Polaka do innego zespołu. Tym razem zainteresowanie obrońcą ze strony West Hamu United ma być poważniejsze, o czym informują angielskie media.

Jan Bednarek na celowniku West Hamu United

W ostatnich tygodniach sporo pisało i mówiło się o potencjalnym transferze stopera do Aston Villi, a pewnym momencie do wyścigu o jego usługi dołączył również Leicester City. Zawodnik The Saints ostatecznie nie przeszedł do żadnego z tych zespołów, ale nie oznacza to, że tego lata już nie zmieni klubu. Wciąż może to zrobić, ponieważ David Moyes chętnie zobaczyły go w swoim zespole.

Według Jacka Rossera z gazety „The Sun” jest jednak pewien haczyk dotyczący możliwej zmiany pracodawcy przez Bednarka. Chodzi o warunek, który musi zostać spełniony, by The Irons zdecydowali się na pozyskanie go. Aby tak się stało, z West Hamu musiałby najpierw odejść Craig Dawson, o które pytają Wolverhampton Wanderers oraz… Aston Villa. Polak wskoczyłby do kadry właśnie w miejsce 32-latka. Najbardziej prawdopodobną formą transferu Biało-Czerwonego jest wypożyczenie z opcją wykupu po sezonie 2022/23.

Southampton nie będzie robiło problemów Janowi Bednarkowi

Mówi się, że Southampton nie miałoby nic przeciwko odejściu Bednarka, który dotychczas był ważnym zawodnikiem drużyny Świętych, lecz ostatnio stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Ralph Hassenhuettl preferuje, by w podstawowej jedenastce występował duet Armel Bella-Kotchap oraz Mohamed Salisu.

Czytaj też:

Lech Poznań ogłosił transfer młodzieżowego reprezentanta Polski. Mateusz Żukowski zagra w Kolejorzu