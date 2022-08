Zaskakujące informacje ws. transferu Cristiano Ronaldo. Piłkarze Manchesteru United reagują jednoznacznie

Od dłuższego czasu świat piłkarski żyje temat potencjalnego transferu Cristiano Ronaldo. Mimo że do zakończenia letniego okienka transferowego pozostało bardzo niewiele czasu, kibice nadal czekają z niecierpliwością na zmianę barw przez legendarnego napastnika. Co jednak najciekawsze w całej tej historii, to to, że przenosiny Portugalczyka do innej drużyny ucieszyłyby również wielu innych zawodników Manchesteru United.

Piłkarze Manchesteru United wyczekują transferu Manchesteru United

Sprawa ta ma oczywiście drugie dno. Tajemnicą poliszynela jest, iż Ronaldo w ostatnim czasie wprowadza dużo zamieszania do życia szatni Czerwonych Diabłów, czego poszczególni zawodnicy ponoć mają już dość. Dlatego też na łamach ESPN możemy przeczytać, że podopieczni Erika ten Haga z entuzjazmem podchodzą do kwestii możliwego transferu gwiazdora. Wielu graczy Manchesteru United ma dość zachowania napastnika, który powoduje, iż w drużynie tworzą się trudne do zaakceptowania podziały.

To wszystko pokłosie wielu sytuacji sprokurowanych wcześniej przez samego Ronaldo. Portugalczyk od dłuższego czasu zachowuje się tak, jakby za wszelką cenę chciał doprowadzić do transferu. Wiadomo jednak, że wiele klubów ze światowego topu – między innymi PSG czy Bayern Monachium – odrzuciło możliwość sprowadzenia go, gdy został zaproponowany przez agentów. Mimo tego w lipcu snajper ominął okres przygotowawczy, co tłumaczył względami osobistymi, w które mało kto uwierzył.

Ronaldo ma jednak mało czasu na znalezienie nowego pracodawcy. Letnie okienko transferowe zamyka się bowiem 1 września. Po powrocie do Manchesteru United Portugalczyk strzelił 18 goli w 33 występach ligowych. W sezonie 2022/23 jeszcze ani razu nie trafił do siatki.

