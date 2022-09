Krzysztof Piątek znalazł nowy klub. Polak znów zagra w Serie A

Saga transferowa dotycząca zmiany klubu przez Krzysztofa Piątka co prawda nie była równie emocjonująca co ta z Robertem Lewandowskim w roli głównej, aczkolwiek trwała jeszcze dłużej. Od dłuższego czasu wiadomo było, że polski napastnik nie ma przyszłości w Hercie Berlin i żeby regularnie grać w sezonie 2022/23 musi znaleźć nową drużyną. W ostatnim dniu letniego okienka ta sztuka w końcu się udała. Zawodnik dołączył do Salernitany.

Oficjalnie – Salernitana potwierdziła transfer Krzysztofa Piątka

Tym samym reprezentant naszego kraju zostanie klubowym kolegą Francka Ribery’ego, który mimo 39 lat pełni ważną rolę we włoskim zespole. Pozyskanie Piątka przez Bordowych zostało potwierdzone na ich oficjalnej stronie internetowej.

„Informujemy, że osiągnęliśmy porozumienie Herthą Berlin w sprawie tymczasowego pozyskania Krzysztofa Piątka. Zawodnik będzie nosił koszulkę z numerem 99” – napisano w oświadczeniu. Snajper przenosi się do Salernitany przynajmniej na rok. „Przynajmniej”, bo drużyna z Italii zagwarantowała sobie prawo wykupienia piłkarza po sezonie 2022/23, co również zostało wspomniane w komunikacie.

Wcześniej wydawało się, że Piątek może dołączyć do FC Kopenhagi, jednak kiedy ta pozyskała Andreasa Corneliusa, transfer Polaka upadł. Na wykupienie go po poprzednich rozgrywkach nie zdecydowała się również Fiorentina. W ubiegłym sezonie Serie A nasz rodak wystąpił w 14 meczach i zdobył zaledwie trzy bramki. Jesienią w Hercie zaliczył z kolei dziewięć występów i jedno trafienie. Umowa z klubem z Berlina obowiązuje go do 2025 roku.

