Jan Bednarek zmienił klub. Defensor zagra z kolegą z reprezentacji Polski

Jan Bednarek, który w 2017 roku dołączył do Southampton, od kilku tygodni był łączony z innymi klubami. Polak do niedawna był podstawowym stoperem Świętych, ale odkąd trener Ralph Hassenhuettl zaczął stawiać na duet Armel Bella-Kotchap – Mohamed Salisu, coraz więcej mówiło się o możliwym transferze 26-latka. Ten był łączony m.in. z Leicester City i West Ham, ale ostatecznie zdecydował się na inny kierunek.

W czwartek 1 września klub Aston Villa poinformował, że to właśnie do tego zespołu na mocy wypożyczenia dołączył Bednarek. To oznacza, że 26-latek w bieżącym sezonie będzie występował u boku reprezentacyjnego kolegi, czyli Matty'ego Casha, który barw The Villans broni od dwóch lat.

Kariera Jana Bednarka

Jan Bednarek w wieku 16 lat dołączył do akademii Lecha Poznań, w której przeszedł kolejne szczeble juniorskie. W 2013 roku zadebiutował w seniorskim zespole, wybiegając na boisko w ligowym meczu z Piastem Gliwice. Defensor miał jednak problem z wywalczeniem miejsca w podstawowej jedenastce, przez co w 2015 roku zdecydował się na wypożyczenie do Górnika Łęczna.

Po powrocie do stolicy Wielkopolski Bednarek stał się podstawowym stoperem Kolejorza, a dobry sezon w barwach Lecha sprawił, że zainteresowały się nim zagraniczne kluby. Ostatecznie obrońca trafił do Southampton, w barwach którego rozegrał ponad 100 spotkań w Premier League.

Bednarek od 2017 roku gra w seniorskiej reprezentacji Polski, z którą pojechał na mistrzostwa świata w 2018 roku, a następnie na Euro 2020. 26-latek jest podstawowym defensorem Biało-Czerwonych i pewniakiem do gry w składzie także podczas zbliżającego się mundialu.

