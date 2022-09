Kosta Runjaic wskazał najważniejszy transfer Legii Warszawa. Wyjaśnił, dlaczego tak sądzi

Tegoroczne letnie okienko transferowe, które de facto właśnie się zamknęło, było wyjątkowe dla Legii Warszawa. W poprzednim sezonie drużyna ta mocno rozczarowała, finiszując na 10. lokacie, dlatego teraz należało odpowiednio i znacząco wzmocnić zespół, by znów mógł on walczyć o najwyższe cele. Na konferencji prasowej o transfery został zapytany sam Kosta Runjaic.

Kosta Runjaic zadowolony z letnich transferów Legii Warszawa

Szkoleniowiec nie ukrywał, że jest usatysfakcjonowany tym, jak w ostatnich miesiącach spisał się dyrektor sportowy, Jacek Zieliński, w kwestii sprowadzania do stołecznej drużyny nowych zawodników. – Jestem zadowolony z transferów, które udało nam się zrobić, zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności, które im towarzyszyły. Wszyscy w klubie starali się, by to okienko wyszło nam jak najlepiej – powiedział.

Przypomnijmy, że tego lata na Łazienkowską trafiło aż siedmiu nowych zawodników, większość przewidywana do gry w pierwszej jedenastce. W tym gronie są: Dominik Hładun, Robert Pich, Blaz Kramer, Paweł Wszołek, Rafał Augustyniak, Makana Baku i Carlitos. Ponadto warszawianie wykupili też Maika Nawrockiego, a z wypożyczenia wrócił między innymi Kacper Tobiasz – Mamy fajną mieszankę. Są osobowości, gracze z charakterem, mamy kombinację młodości i doświadczenia. Czuć jedność w zespole – podsumował Runjaic.

Carlitos najważniejszym transferem Legii Warszawa?

Szkoleniowiec Wojskowych wskazał też transfer jednego zawodnika, który według niego może być kluczowy w sezonie 2022/23. – Doszedł do nas Carlitos, jeden z najważniejszych elementów tej układanki. Drużyna walcząca o najwyższe cele musi mieć bramkostrzelnego napastnika – zakończył.

