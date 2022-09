Zaskakująca klauzula w kontrakcie Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną. Szczegóły wyszły na jaw

W połowie lipca FC Barcelona oficjalnie podpisała kontrakt z Robertem Lewandowskim. Duma Katalonii musiała zapłacić Bayernowi Monachium za Polaka 45 milionów euro plus kolejne pięć w ramach bonusów. Teraz na jaw wyszły również sumy uzgodnione między klubem a zawodnikiem po jego przybyciu do Blaugrany. Program radiowy „Què T'hi Jugues” ujawnił szczegóły czteroletniego kontraktu podpisanego przez kapitana Biało-Czerwonych.

Zapisy w kontrakcie Roberta Lewandowskiego. Wiemy, ile zarobi w FC Barcelonie

Na zamieszczonym Twicie widać, że wynagrodzenie Roberta Lewandowskiego jest inne w każdym kolejnym sezonie. Zdaniem dziennikarzy „AS-a” ma to związek z problemami finansowymi, z jakimi boryka się FC Barcelona. W związku z tym klub uzgodniła z napastnikiem, że w pierwszym sezonie otrzyma pensję w wysokości 10 milionów euro netto (sezon 2022/2023), w następnym (2023/2024) 13 milionów euro, a w trzeciej kampanii 2024/2025 16 milionów euro. Ostatni rok obowiązywania kontraktu został wyceniony na 13 milionów euro.

Kontrakt Roberta Lewandowskiego. Barcelona może szybciej rozwiązać umowę z Polakiem

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną jest również dostosowany do wieku piłkarza. Jeśli kapitan Biało-Czerwonych wypełni go do końca, to będzie miał 38 lat. Jednak według „Què T'hi Jugues” w umowie Polaka ma istnieć zapis, że „jeśli w trzecim sezonie 2024/25 zagra mniej niż 55% meczów w sezonie, to Blaugrana może go rozwiązać po jego zakończeniu. Ponadto Robert Lewandowski ma w swoim kontrakcie kilka zmiennych dotyczących zdobytych tytułów, które wahają się od 0,3 do nawet miliona euro.

