Wypłynęły nowe szczegóły transferu Roberta Lewandowskiego. Chodzi o wypłatę przez FC Barcelonę pięciu milionów bonusów

Transfer Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony wciąż rozgrzewa hiszpańskie i niemieckie media. Co jakiś czas na światło dzienne wychodzą kolejne szczegóły tej hitowej transakcji. Tym razem dziennikarze "Bilda" ujawnili, za co Bawarczycy otrzymają pięć milionów bonusów.

Po wyeliminowaniu FC Barcelony z Ligi Mistrzów przez Bayern Monachium i Inter Mediolan pojawiły się pytania, czy karcąc nowy klub Roberta Lewandowskiego, mistrzowie Niemiec stracą pieniądze z bonusów zagwarantowanych w kwocie transferowej. Przypomnijmy, Robert Lewandowski trafił do Dumy Katalonii latem za 45 mln euro i pięć milionów euro w bonusach. „Bild”: Wypłaty bonusów nie są powiązane z sukcesami Barcelony Dziennikarze „Bilda” w swoim artykule „Czy Bayernowi grozi utrata milionów?”, poruszyli kwestę eliminacji FC Barcelony z Ligi Mistrzów. W tekście padło stwierdzenie, że Die Roten mogli „beztrosko znokautować” drużynę swojej byłej gwiazdy. „Bo wypłaty bonusów nie są powiązane z sukcesami drużynowymi Barcy” – czytamy. W podkaście „Bayern Insider” dziennikarz Tobi Altschaffl zdradził więcej szczegółów. Według jego informacji pięć milionów euro bonusów, które są częścią opłaty transferowej za Roberta Lewandowskiego dotyczą strzelonych przez Polaka bramek. Niemiec poinformował, że FC Barcelona zapłaci Bayernowi Monachium 1,25 euro w sezonie, kiedy Polak zdobędzie minimum 25 bramek we wszystkich rozgrywkach. Ta opłata jest powiązana z czteroletnim kontraktem kapitana Biało-Czerwonych. twitter Zaskakująca klauzula w kontrakcie Roberta Lewandowskiego Na początku września w programie radiowym „Que T'hi Jugues” ujawniono szczegóły czteroletniego kontraktu podpisanego przez Roberta Lewandowskiego. Barca uzgodniła z napastnikiem, że w pierwszym sezonie zarobi 10 milionów euro netto (sezon 2022/2023), w kolejnym (2023/2024) 13 milionów euro, a w trzeciej kampanii (2024/2025)16 milionów euro. Ostatni rok obowiązywania kontraktu został wyceniony na 13 milionów euro. Ponadto w umowie Polaka ma istnieć zapis, że „jeśli w trzecim sezonie 2024/25 zagra mniej niż 55 proc. meczów w sezonie, to Blaugrana może go rozwiązać po jego zakończeniu. Czytaj też:

Zaskakujący zapis w kontrakcie Roberta Lewandowskiego. Przewidział to jego były agentCzytaj też:

Robert Lewandowski nominowany do prestiżowej nagrody. Rywalizuje z wielkimi gwiazdami