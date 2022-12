Bartosz Bereszyński o krok od zmiany klubu. Media: Zaawansowane negocjacje

Bartosz Bereszyński stał się jedną z rewelacji mundialu w Katarze. Polski boczny defensor zaliczył bardzo udany turniej, będąc najjaśniejszym punktem defensywy reprezentacji Polski. Jeszcze w trakcie udziału Polski w mistrzostwach świata sporo mówiło się na temat jego potencjalnego transferu do AS Romy, czym zainteresowany miał być szkoleniowiec stołecznego klubu, Jose Mourinho. Tymczasem coraz więcej wskazuje na to, że Polak faktycznie opuści Sampdorię, ale na rzecz innego zespołu.

Media: Bartosz Bereszyński o krok od Napoli

Włoskie media donoszą, że Bartosz Bereszyński już wkrótce podpisze kontrakt z klubem spod Wezuwiusza. Gianluca Di Marzio podkreśla, że rozmowy są na etapie zaawansowanym. Jego słowa potwierdził także Fabrizio Romano.

„Napoli prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie podpisania polskiego prawego obrońcy Bartosza Bereszyńskiego z Sampdorii, włączając do negocjacji również Zanoliego. Warunki osobiste uzgodnione, rozmowy będą teraz kontynuowane między klubami” – czytamy na Twitterze dziennikarza.

Bartosz Bereszyński w Sampdorii Genua i reprezentacji Polski

Reprezentant Polski trafił do klubu z Genui W 2017 roku z Legii Warszawa za 1,8 mln euro. Od tamtej pory boczny defensor rozegrał dla włoskiego klubu 186 spotkań, w których tylko raz trafił do siatki i zaliczył osiem asyst. Aż 37 razy obejrzał żółty kartonik i raz musiał opuścić boisko z powodu czerwonej kartki.

Z kolei w reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński wystąpił 50 razy. Zadebiutował w meczu towarzyskim z Liechtensteinem, zwyciężonym przez naszą kadrę 2:0 i od razu zaliczył asystę. W międzyczasie reprezentował nasz kraj na Euro 2016 i 2020, a także mundialach 2018 i 2022.

