Wiadomo, co z przyszłością Cristiano Ronaldo. Media: Jedzie na badania lekarskie

Po zerwaniu kontraktu z Cristiano Ronaldo przez Manchester United media na całym świecie cały czas spekulują na temat przyszłości Portugalczyka. Głównym faworytem do podpisania umowy z 37-latkiem był Al-Nassr z Arabii Saudyjskiej. Podobno Jorge Mendes, czyli agent napastnika miał proponować swojego klienta do prawie wszystkich uczestników tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, nawet do Eintrachtu Frankfurt.

Źródła CBS Sports: Ronaldo jedzie do Arabii Saudyjskiej na badania lekarskie

Jednak źródła CBS Sports informują, że Cristiano Ronaldo ma na dniach udać się do Arabii Saudyjskiej do Al-Nassr, gdzie ma przejść badania lekarskie przed transferem. Według ustaleń dziennikarzy przedstawiciele saudyjskiego klubu zarezerwowali zakwaterowanie dla Ronaldo i jego doradców.

„Mają nadzieję, że uda im się sfinalizować transakcję przed otwarciem styczniowego okienka transferowego” – czytamy w artykule na stronie cbssports.com.

„Marca”: Cristiano Ronaldo podpisał siedmioletni kontrakt

Na światło dzienne wychodzi coraz więcej szczegółów dotyczących Portugalczyka. Już w czwartek hiszpańska „Marca” informowała, że Cristiano Ronaldo zgodził się na siedmioletni kontrakt z Al-Nassr i Arabią Saudyjską.

Dwa i pół roku Portugalczyk ma być zawodnikiem saudyjskiej ligi, a w kolejnych latach ma pełnić funkcję ambasadora arabskiej piłki, która chce zorganizować mistrzostwa świata w 2030 roku. Według „Marki” Ronaldo podczas swojej aktywnej kariery zarobiłby około 200 milionów euro rocznie, a po zawieszeniu butów na kołek pensja miałaby jeszcze wzrosnąć.

Czytaj też:

Robert Lewandowski zdobył prestiżową nagrodę. Wyprzedził m.in. Leo MessiegoCzytaj też:

Wyciekły zdjęcia Cristiano Ronaldo z Madrytu. Jego reakcja rozbraja