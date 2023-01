Bartosz Bereszyński zmienia klub! Transfer Polaka potwierdzony

O takim transferze mówiło się od dawna. Bartosz Bereszyński był łączony z Napoli od kilku tygodni, ale w końcu jego przenosiny do ekipy Azzurrich stały się faktem. 7 grudnia pozyskanie Biało-Czerwonego potwierdził sam klub.

Transfer Bartosza Bereszyńskiego do Napoli potwierdzony

Na oficjalnej stronie internetowej SSC Napoli pojawił się dość lakoniczny komunikat dotyczący przenosin bocznego defensora do nowej drużyny. „Napoli pragnie ogłosić, że pozyskało Bartosza Bereszyńskiego z Sampdorii na zasadzie wypożyczenia i zagwarantowało sobie możliwość wykupienia go” – czytamy w oświadczeniu. Według Gianluki Di Marzio cenę naszego rodaka ustalono na 1,8 miliona euro.

Dla samego reprezentanta Polski możliwość gry w tej ekipie to bardzo duży awans sportowy. Dotychczas w mediach jedynie wiele mówiło się, że interesują się nim mocniejsze zespoły. W medialnych spekulacjach przewijały się takie marki jak AS Roma czy Inter Mediolan. Ostatecznie jednak wyścig o usługi prawego obrońcy wygrało Napoli. To tylko potwierdza, jak dobrą markę we Włoszech wyrobił sobie Bereszyński.

Duży progres i trudne zadanie Bartosza Bereszyńskiego

O tym, jak wielki krok naprzód poczynił defensor świadczy choćby sam fakt, iż Sampdoria, której barwy reprezentował dotychczas, zajmuje obecnie 18. lokatę w Serie A. Gdyby na niej skończyła sezon, spadłaby do drugiej ligi. Napoli natomiast aktualnie zajmuje fotel lidera i ma spore szanse na zdobycie pierwszego tytułu mistrzowskiego pierwszy raz od 1990 roku. W zespole Azzurrich Bereszyńskiemu przyjdzie rywalizować o miejsce w składzie z Giovannim Di Lorenzo, kapitanem drużyny. Wygryzienie go z podstawowej jedenastki nie będzie łatwe.