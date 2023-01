Sensacyjny transfer Jakuba Kiwiora staje się faktem! Zasili wielki klub

Jakub Kiwior to w tej chwili najbardziej rozchwytywany polski piłkarz na rynku transferowym. Nie od dziś wiadomo, że jego losy śledzą wielkie kluby z całej Europy, a niektóre czyniły już poważne zakusy, by go do siebie sprowadzić. Dotychczas Spezia Calcio odrzucała oferty za 23-latka. W końcu jednak Włosi otrzymali propozycję, która ich usatysfakcjonowała.

Jakub Kiwior blisko transferu do Arsenalu

Przypomnijmy, w minionych tygodniach, a nawet miesiącach mówiło się, że środkowy defensor znalazł się na celowniku włoskich gigantów. W kontekście jego transferu wymieniano AC Milan, Juventus czy też Napoli. Poważne zainteresowanie wykazywała również Borussia Dortmund. To właśnie ta niemiecka drużyna miała wysłać zbyt niską propozycję do Aquilottich. Ci zdawali sobie sprawę, że mają w drużynie perełkę, na której mogą zarobić ogromne pieniądze.

Jeszcze 19 stycznia Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl informował, że Spezia sprzeda reprezentanta Polski tylko wtedy, kiedy potencjalny kupiec wyłoży za niego kwotę zbliżoną do 30 milionów euro. Jak się okazuje, ostatecznie zostanie on wytransferowany za 25 milionów euro.

Drużyną, którą ostatecznie zasili Kiwior jest… Arsenal. Kanonierom udało się załatwić sprawę po cichu, ponieważ wcześniej do mediów nie przedostała się żadna informacja o tym, że chcą sprowadzić właśnie tego piłkarza. Przenosiny obrońcy do Anglii powinny zostać sfinalizowane w ciągu kilku dni. Stoper zwiąże się z nową ekipą kontraktem na 5,5 roku, a o miejsce w składzie będzie rywalizował głównie z Gabrielem Magalhaesem.

