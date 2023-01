Gwiazda Rakowa na celowniku francuskiego klubu. Stanowisko częstochowian jest jednoznaczne

Tajemnicą poliszynela jest fakt, że Vladan Kovacević to jeden z najbardziej rozchwytywany piłkarz w Ekstraklasie. Aż dziw bierze, iż Raków Częstochowa był w stanie zatrzymać go w składzie na kilka rund. Ta sztuka może mu się jednak w końcu przestać udawać, ponieważ zainteresowanie Bośniakiem jest coraz poważniejsze. Tym razem w grę wchodzi ponoć transfer do znacznie mocniejszej ligi, a mianowicie Ligue 1.

Vladan Kovacević to ważne ogniwo Rakowa Częstochowa

To nie pierwszy raz, kiedy zespół z mocniejszego piłkarsko kraju czyni zakusy pod transfer utalentowanego 24-latka. Dołączył on do zespołu Marka Papszuna latem 2021 roku i od tamtej pory niemal w każdym okienku pojawiają się spekulacje na temat prawdopodobnego odejścia golkipera.

Jeśli jednak częstochowianie w końcu zgodzą się na sprzedaż, zapewne zarobią na nim duże pieniądze. Zwłaszcza że kontrakt Bośniaka z Medalikami obowiązuje aż do 2026 roku. Pozycja negocjacyjna polskiego klubu jest więcej niż dobra.

Montpellier chce transferu Vladana Kovacevicia

To dobrze wróży w kontekście ewentualnych negocjacji. „Z naszych informacji wynika, że Kovacević jest łączony z Montpellier HSC. Francuzi są skłonni zapłacić za niego 5 milionów euro. Ostatnio do Borussii Moenchengladbach odszedł Jonas Omlin (za 9 milionów) i właśnie dlatego klub szuka nowego bramkarza” – czytamy w artykule opublikowanym na portalu sportowefakty.wp.pl.

Autor tekstu twierdzi, że w samym klubie odnoszą się do transferu Bośniaka w jednoznaczny sposób. To znaczy podkreślają, iż nie wpłynęła żadna oferta, a nawet gdyby taka przyszła, to nie zgodziliby się na sprzedaż zimą. Kovacević jest zbyt ważnym zawodnikiem w układance Marka Papszuna. Raków Częstochowa chce wszystkimi siłami walczyć o wywalczenie mistrzostwa Polski, a potem kwalifikację do fazy grupowej europejskich pucharów. Wydaje się, że taka kwota jak powyższa nie ma szans przekonać władz polskiej drużyny.

