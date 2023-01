W tym klubie liczba Polaków musi się zgadzać. Transfer Przemysława Wiśniewskiego stał się faktem

Wygląda na to, że w Spezii Calcio liczba Polaków w składzie musi się zgadzać. Zaraz po tym, jak drużyna ta sprzedała do Arsenalu Jakuba Kiwiora za ponad 20 milionów euro (plus ewentualne dodatki), Włosi postanowili zainwestować otrzymane pieniądze w jego następcę. Swoją szansę na poziomie Serie A dostanie więc Przemysław Wiśniewski, który w szybkim tempie zapracował sobie na znaczny awans sportowy.

Przemysław Wiśniewski zawodnikiem Spezii Calcio. Transfer potwierdzony

Przypomnijmy bowiem, że wyjechał on z Ekstraklasy dopiero w wieku 23 lat, czyli nieco później niż zazwyczaj robią to nasze największe talenty. Latem ubiegłego roku wyjechał z Górnika Zabrze i trafił do Venezii, która akurat spadła do Serie B. Jego przygoda z tym zespołem nie trwała jednak długo, bo zaledwie jedną rundę. Stoper zdążył rozegrać w niej 19 meczów, aż 18 z nich od pierwszej minuty.

Teraz jednak Wiśniewski skupi się na nieco większym wyzwaniu, jakim będzie gra w Serie A. 26 stycznia jego transfer potwierdziła bowiem Spezia Calcio. Polak podpisał z nią umowę, która będzie obowiązywała go przez najbliższe 4,5 roku. Orzełki zapłaciły za niego spore pieniądze jak na swoje możliwości – 3 milionów euro, nieco mniej niż podawał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. To trzeci najdroższy zakup w historii tego włoskiego klubu.

Obrońca powinien mieć łatwo w kontekście aklimatyzacji w nowym zespole, ponieważ występują w nim już inni nasi rodacy. Zawodnikami Spezii są też Bartłomiej Drągowski, Arkadiusz Reca oraz Szymon Żurkowski.

