Gwiazda Ekstraklasy blisko Legii Warszawa. Wiadomo, kiedy dojdzie do transferu

Działacze Legii Warszawa muszą działać prężnie, jeśli chcą marzyć o tym, by ich zespół znów walczył o najwyższe cele. Wydaje się, że Jacek Zieliński, dyrektor sportowy, zdaje sobie z tego sprawę, dlatego Wojskowi już niebawem powinni ogłosić transfer utalentowanego zawodnika. Według najnowszych doniesień do stołecznej ekipy dołączy gwiazda Ekstraklasy.

Transfer Marca Guala do Legii Warszawa na ostatniej prostej

Chodzi oczywiście o Marca Guala, którego łączono z Legią od kilku tygodni. Według portalu meczyki.pl plan jest taki, że po dzisiejszym meczu Widzewa Łódź z Jagiellonią Białystok (o ile ten się odbędzie) Hiszpan uda się do Warszawy, by przejść w niej testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zostanie zakontraktowany.

Kibice ze stolicy naszego kraju nie powinni się jednak spodziewać, że napastnik wzmocni ekipę Kosty Runjaica już tej zimy. Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Dumy Podlasia wielokrotnie podkreślał, iż Gual pozostanie w tej drużynie do końca rozgrywek 2022/23 i dopiero po nich zmieni pracodawcę. Zdaje się, że w ostatnich dniach nic nie zmieniło się w tej sferze negocjacje.

Ekstraklasa. Problemy Legii Warszawa z napastnikami

Z drugiej strony nie jest powiedziane, iż warszawianie nie będą naciskali na przyspieszenie przenosin podczas tej ostatniej prostej przy dopinaniu transferu. Bramkostrzelny i zdrowy napastnik bardzo by im się przydał, bo obecnie niemal wszyscy snajperzy Legii mają problemy. Carlitos ostatnią ligową bramkę zdobył w 2. kolejce Ekstraklasy (w ten weekend odbędzie się 19.), Blaz Kramer ciągle się leczy, Tomas Pekhart przez 2 miesiące był bez klubu, a Maciej Rosołek to zwyczajnie nie jest snajper tego kalibru, by grać pierwsze skrzypce w zespole mającym walczyć o mistrzostwo.

Co ważne, Gual przeniósłby się na Łazienkowską bez konieczności płacenia sumy odstępnego. Jego umowa z Jagiellonią kończy się 30 czerwca 2023 roku. W tym sezonie Hiszpan wystąpił w 17 ligowych starciach, zdobył 8 bramek i zaliczył 3 asysty.

