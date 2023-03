Młody polski talent blisko transferu do MLS. Rozmowy są zaawansowane

Lato bez wątpienia będzie ciekawym okresem dla wielu reprezentantów Polski, także tych młodzieżowych. Jeden z nich, czyli Mateusz Bogusz, może niebawem pójść śladem kilku innych naszych rodaków, którzy zdecydowali się na rozwijanie swoich karier poza Europą. Według najnowszych doniesień młody pomocnik ma niebawem przenieść się do MLS.

Mateusz Bogusz blisko transferu do MLS

Nie jest to pierwszy raz, kiedy w kontekście 22-latka mówi się o przenosinach do Stanów Zjednoczonych. Już w styczniu o takim scenariuszu pisał Piotr Koźmiński z portalu sportowefakty.wp.pl. Wtedy jednak Leeds United ostawało twardo przy swoim i nie chciało wypuścić młodzieżowego reprezentanta Polski. Teraz jednak angielski klub w końcu miał się ugiąć.

Wniosek jest z tego prosty – The Peacocks uznali, że Polak nigdy nie będzie aż tak dobry, by pomóc im w Premier League. Wcześniej Bogusz mógł mieć nadzieję, iż w końcu dostanie szansę w Premier League, bo w minionych sezonach był jedynie wypożyczany. Najpierw trafił do Logrones, gdzie szło mu średnio w sezonie 2020/21 (1 gol i 1 asysta w 23 meczach), a potem do UD Ibizy. Tam spisywał się o niebo lepiej w rozgrywkach 2021/22 (4 gole i 7 asyst w 20 występach). Obecny sezon znów jednak jest dla niego kiepski. Mówimy wszak o zaledwie 2 trafieniach w 22 spotkaniach.

Mimo tego Amerykanie nie rezygnują z chęci pozyskania 22-latka, bo widzą w nim dużo większy potencjał. Na Twitterze potwierdził to Tom Bogert. „Los Angeles FC prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprowadzenia młodzieżowego reprezentanta Polski z Leeds United. Transfer Mateusza Bogusza nie został jeszcze dopięty, ale porozumienie jest blisko” – czytamy we wpisie znanego dziennikarza. Byłyby to przenosiny na zasadzie definitywnej. Obecna umowa pomocnika wiąże go z Leeds tylko do czerwca 2023 roku.

