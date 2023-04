Młodzieżowy reprezentant Polski zasilił mistrza kraju. Zagra z legendami

Amerykańska liga piłkarska robi się coraz popularniejsza. Do Stanów Zjednoczonych coraz częściej zjeżdżają wielkie nazwiska, ale też kierunek ten jest bardzo interesujący dla polskich zawodników. Od jakiegoś czasu w Charlotte FC występują Karol Świderski i Kamil Jóźwiak, a do D.C. United dołączył Mateusz Klich. Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem bieżącego sezonu ekipę New England Revolution opuścił Adam Buksa, który zasilił francuskie R.C. Lens. Teraz do MLS dołączył kolejny Polak.

Mateusz Bogusz zawodnikiem Los Angeles FC

Przed Mateuszem Boguszem otworzyły się całkowicie nowe perspektywy. Młody Polak dołączył do ekipy obecnego mistrza Stanów Zjednoczonych, w której składzie znajdują się takie gwiazdy, jak, m.in. Giorgio Chiellini, Carlos Vela czy Jose Cifuentes. Do niedawna kadrę LA FC uzupełniał również Gareth Bale, który zakończył piłkarską karierę. 21-latek podpisał kontrakt do czerwca 2026 roku z możliwością przedłużenia go o kolejny sezon.

„To utalentowany i młody zawodnik o wielkich umiejętnościach, który zapewni naszemu klubowi wielką jakość” — napisano o Mateuszu Boguszu na oficjalnej stronie internetowej Los Angeles FC.

twitter

Kariera Mateusza Bogusza

Mateusz Bogusz trafił do Stanów Zjednoczonych z brytyjskiego Leeds United, z którego w ostatnim czasie wypożyczony był do występującego w LaLiga2 UD Ibiza. W swoim CV ma też grę dla UD Logrones oraz Ruchu Chorzów. Wiele mówiło się, że Polak może trafić do Los Angeles Galaxy, jednak postawił na drużynę zza miedzy.

— Jest dynamicznym i ekscytującym napastnikiem, który może pomóc naszej grupie w naszych ambicjach zdobywania kolejnych trofeów. Nie mogę się doczekać powitania Mateusza w Los Angeles — powiedział o Polaku John Thorrington, współprzewodniczący i dyrektor generalny Los Angeles FC.

Czytaj też:

Zbigniew Boniek chce przywrócenia piłkarza do kadry. Wskazał zaskakujący powódCzytaj też:

Robert Lewandowski znów zabrał głos ws. afery premiowej. Jego słowa zaskakują