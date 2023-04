Szokujące słowa Zbigniewa Bońka o transferze Michała Skórasia. „Szkoda”

Sebastian Staszewski z „Interii Sport” poinformował za pośrednictwem Twittera, że przenosiny Michała Skórasia do Clubu Brugge są tylko kwestią czasu. Skrzydłowy reprezentacji Polski ma zostać najdroższym piłkarzem Lecha Poznań w historii, a kwota transferu ma oscylować w okolicach 6 lub 7 milionów euro. Z kolei Tomasz Włodarczyk z „Meczyków” informuje, że ma to być nawet 8 milionów. Pewne jest jedno, Kolejorz straci znakomitego zawodnika, a Zbigniew Boniek ma na ten temat swoją osobistą teorię.

Michał Skóraś odchodzi z Lecha Poznań

To, że Michał Skóraś opuści Kolejorza, było niemal pewne już na początku bieżącego sezonu. 23-letni skrzydłowy był jednym z autorów znakomitego sezonu Lecha Poznań, który przygodę z Ligą Konferencji Europy zakończył dopiero na etapie ćwierćfinału po znakomitej walce z ACF Fiorentiną. Według najnowszych wieści:

„Michał Skóraś o krok od Clubu Brugge. Rozmowy z Lechem Poznań są już na ostatniej prostej. Na stole leży 6-7 mln euro (w kilku ratach), w umowie mają znaleźć się też bonusy i wysoki procent od kolejnego transferu. Słyszę, że z Belgami porozumiał się także piłkarz” – podaje Sebastian Staszewski.

Zbigniew Boniek sceptycznie nastawiony do transferu Michała Skórasia

Logiczne, że piłkarz pokroju Michała Skórasia i z takim talentem musi postawić krok do przodu. Club Brugge to zespół, który często gra w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, czego nie można powiedzieć o polskich zespołach. Mimo tego Zbigniew Boniek ma wątpliwości, czy 23-latek podejmuje dobre kroki, choć, jak twierdzi, rozumie go. Były prezes PZPN twierdzi, że Lech Poznań jest większym klubem od belgijskiego potentata.

– Rozumiem piłkarza i klub, ale prawda jest taka, że idzie do klubu mniejszego niż ten, w którym jest… Szkoda – napisał wiceprezydent UEFA.

