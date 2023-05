Krzysztof Piątek przeniesie się do legendarnego klubu? Polak blisko transferu

Krzysztof Piątek jest regularnie powoływany do reprezentacji Polski. Jego skuteczność od dłuższego czasu jest jednak dużą zagadką. Wydaje się, że „Piona” to idealny przykład piłkarza, który zaliczył świetny jeden sezon, a teraz nieudolnie próbuje nawiązać do swoich wcześniejszych popisów. Niezależnie od tego, jak faktycznie jest, usługami Polaka jest zainteresowany Sporting.

Krzysztof Piątek zamieni Serie A na ligę portugalską?

Polski napastnik rozkochał w sobie kibiców świetnym sezonem 2018/19. Cracovia sprzedała swojego najlepszego snajpera, który zdobył 21 goli w 26 meczach. Przywitanie z Półwyspem Apenińskim Piątek miał piorunujące. Genoa w 19 spotkaniach ligowych aż 13 razy mogła cieszyć się z goli „Piony”. Rewelacyjnego Polaka na celownik błyskawicznie wziął AC Milan. Piątek trafił do legendarnego klubu, ale tam stracił regularność i… do dzisiaj nie przekroczył bariery 10 ligowych goli w sezonie.

Polak po nieudanym pobycie w Milanie został sprzedany do Herthy Berlin. Klub z Bundesligi nie szczędził grosza, ale Piątek ponownie rozczarował. Łącznie przez trzy sezony dla klubu z Berlina zdobył tylko 12 goli. Hertha zdecydowała się wypożyczyć Polaka, a ten szybko znalazł chętnych we Włoszech. Piątek jednak nawet w Italii nie odnalazł skuteczności, którą imponował w pierwszym sezonie swojej gry. Najpierw odbił się od Fiorentiny, a w sezonie 2022/23 rozczarowuje w barwach Salernitany.

Teraz Niemcy chcą sprzedać Polaka i zdaniem portugalskiego TSF Radio na „Pionę” powinien skusić się Sporting. Podobno Piątek ustalił już warunki indywidualnego kontraktu z klubem z byłym uczestnikiem tej edycji Ligi Mistrzów. Piątek ma kosztować Sporting w granicach 10-12 mln euro.

Polak z minimalnymi szansami na grę w Lidze Mistrzów

Co ciekawe, potencjalnie nowy klub Piątka w sezonie 2023/24 może nie wywalczyć miejsca w Lidze Mistrzów. Sporting na trzy kolejki przed końcem jest na czwartej lokacie w lidze. Żeby wystąpić, chociażby w eliminacjach LM, Sporting musiałby wskoczyć na trzecią pozycję, do której klub z Lizbony traci cztery punkty.

Sporting najprawdopodobniej zagra zatem w Lidze Europy UEFA. Dla Polaka to i tak byłby spory przeskok jakościowy. W Salernitanie „Piona” walczył głównie o… utrzymanie w Serie A. Zupełnie inna rzeczywistość może czekać Piątka w Portugalii.

