Dawid Kownacki ma nowy klub! Poszedł w ślady innych Polaków

Dawid Kownacki jest w znakomitej formie. Polak ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach Fortuny Dusseldorf. W rozgrywkach 2. Bundesligi wystąpił w 31 meczach, w których zdobył 12 goli, dokładając do tego dziewięć asyst. Ponadto w trzech meczach Pucharu Niemiec dwukrotnie trafiał do siatki i zaliczył jedną asystę. O odejściu 25-latka z niemieckiego zespołu wiadomo już od dłuższego czasu, jednak do dziś nie było jasne, dokąd ostatecznie trafi. Wątpliwości zostały już rozwiane.

Dawid Kownacki nowym piłkarzem Werderu Brema

W oficjalnym oświadczeniu wystosowanym przez Werder Brema szef klubowego skautingu Clemens Fritz wyraził wielkie zadowolenie, że udało się pozyskać tak utalentowanego zawodnika, by dołączył do ich zespołu.

– Cieszymy się, że udało nam się przekonać Dawida do naszej koncepcji i że zdecydował się pójść drogą Werderu, bo wiedzieliśmy, że inne kluby w Bundeslidze też starają się go pozyskać. Jesteśmy przekonani, że wzbogaci nas swoimi umiejętnościami ofensywnymi – powiedział Clemens Fritz.

twitter

Dawid Kownacki idzie w ślady innych Polaków

Sam zainteresowany nie ukrywał wielkiej radości z możliwości dołączenia do Werderu Brema. Zdradził, co było kluczem do podjęcia takiej decyzji. – Miałem kilka ofert z klubów Bundesligi, ale w końcu czynnik dobrego samopoczucia również odegrał decydującą rolę. W naszych rozmowach Frank Baumann, Clemens Fritz i Ole Werner dali mi bardzo jasny obraz tego, jak mnie postrzegają, czego ode mnie oczekują i jak działa zespół i cały klub – mówił Dawid Kownacki.

25-latek będzie ósmym Polakiem, który włoży koszulkę Werderu Brema. Przed nim nosili ją: Bohdan Masztaler, Paweł Wojtała, Jacek Chanko, Jakub Wierzchowski, Sebastian Boenisch, Ludovic Obraniak i Maik Nawrocki. By przekonać do swoich umiejętności trenera Olego Wernera, będzie musiał rywalizować o skład z takimi zawodnikami, jak m.in. Marvin Ducksch, Eren Dinkci czy obecny lider klasyfikacji strzelców Bundesligi Niclas Fullkrug.

