FC Barcelona z zielonym światłem do wielkiego transferu. Do sieci trafił wymowny film

Wygląda na to, że już w najbliższym czasie stanie się to, na co kibice FC Barcelony czekają właściwie od dwóch lat. Lionel Messi ma wrócić do stolicy Katalonii. Zdanem dziennikarzy hiszpańskiego „Relevo” LaLiga zaakceptowała finansowy plan Barcy.

Trzeba przyznać, że Joan Laporta, prezydent FC Barcelony, umie w umiejętny sposób zarządzać pieniędzmi. A nawet jeśli nie wszystko zgadza się w finansowych słupkach, to ostatecznie i tak wychodzi na jego. Zdaniem dziennikarzy „Relevo” władze LaLiga zaakceptowały plan finansowy Dumy Katalonii. Klub miał wygenerować ok. 40 mln euro oszczędności. Dodatkowo w planach ma być szybka sprzedaż kilku zawodników, na czele z generującym koszty Ansu Fatim. Ojciec Lionela Messiego na spotkaniu z Joanem Laportą Efekty porozumienia z LaLiga są takie, że mistrzowie Hiszpanii mogą ponownie skierować wszystkie siły na operację powrotu swojej wielkiej gwiazdy. Transfer Lionela Messiego do Katalonii, to byłaby najważniejszy ruch tego lata, niezależnie od późniejszych wydarzeń. twitter Lionel Messi kilka dni temu zakończył swoją dwuletnią historię w barwach Paris Saint-Germain. Argentyńczyk nie zdołał podbić Ligi Mistrzów w barwach francuskiego giganta. Na otarcie łez pozostaną trzy trofea zdobyte we Francji. Dwa tytuły mistrzowskie (2022 i 2023) oraz krajowy Superpuchar. Tym samym Lionel Messi ma już na swoim koncie 43 trofea zdobyte w karierze. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak ojciec mistrza i MVP mundialu w Katarze (2022) spotyka się z prezydentem Laportą. Pojawiają się też komentarze, niemal wprost sugerujące, że obie strony chcą ponownej współpracy. twitter Messi będzie zarabiał dużo więcej niż Robert Lewandowski Kataloński „Sport” kilkanaście tygodni temu informował, że na Messiego ma w Katalonii czekać dwuletnia umowa. Za jeden sezon Argentyńczyk mógłby zarobić nawet 26 mln euro. Dla porównania Robert Lewandowski w pierwszym roku gry dla Barcelony otrzyma 10 mln, a w kolejnym 13 mln euro. Czytaj też:

