Kolejna gwiazda zagra w Arabii Saudyjskiej. Na stole niebotyczny kontrakt

Arabia Saudyjska staje się coraz częstszym miejscem dla piłkarzy, którzy znajdują się na końcówce swojej piłkarskiej kariery. 6 czerwca świat obiegła informacja, że Karim Benzema podpisał kontrakt z arabskim Al-Ittihad, świeżo upieczonym mistrzem tamtejszej Saudi Pro League. Pół roku wcześniej na Półwysep Arabski przyjechał uważany przez wielu najlepszym piłkarzem wszechczasów, Cristiano Ronaldo, który został zawodnikiem Al-Nassr. Teraz przyszedł czas na kolejne gwiazdy.

N'Golo Kante piłkarzem Al-Ittihad

Jak podaje Fabrizio Romano francuski pomocnik, występujący od 2016 roku w Chelsea N'Golo Kante został kolejną gwiazdą, która zasiliła szeregi Al-Ittihad. 32-latek podpisze kontrakt opiewający na sumę 100 mln euro za sezon gry i wszystko wskazuje na to, że będzie to dwuletnia umowa z możliwością przedłużenia jej o kolejny sezon.

Mistrz świata z 2018 roku łączony był z wieloma klubami, jednak klamka zapadła i musiałby wydarzyć się cud, żeby dołączył do innego zespołu. Wszystko wskazuje na to, że Al-Ittihad wyrasta na jednego z faworytów letniego okienka transferowego, które tak naprawdę jeszcze się nie rozpoczęło. N'Golo Kante będzie występować w zespole z Arabii Saudyjskiej za plecami Karima Benzemy.

Arabia Saudyjska kroczy po kolejne gwiazdy

Transfery Cristiano Ronaldo, Karima Benzemy i N'Golo Kante najlepiej świadczą o tym, że Arabia Saudyjska chce zrobić wszystko, by zwrócić na siebie uwagę w świecie futbolu. Wiele wskazuje na to, że jest to dopiero przedsmak tego, co ma jeszcze nadejść. Według wielu doniesień kolejnym piłkarzem, który ma wejść do tamtejszej ligi jest Angel Di Maria, który dopiero rozstał się z Juventusem.

No i w dalszym ciągu w grze pozostaje walka Al-Hilal o podpis Lionela Messiego, który rozstał się z Paris-Saint Germain. Argentyńczyk zostałby najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii, a jak informuje Gerard Romero, jego transfer do FC Barcelony jest już praktycznie niemożliwy. Istnieje również prawdopodobieństwo, iż siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki trafi do Interu Miami.

