Kibice FC Barcelony są załamani. Lionel Messi podjął decyzję o przyszłości

Lionel Messi to najlepszy piłkarz, zdaniem wielu ekspertów, w dziejach futbolu. Argentyńczyk na koniec 2022 roku domknął swoją karierę fantastycznym zwycięstwem z reprezentacją Albicelestes na mundialu w Katarze. Dodatkowo Messi został wybrany najlepszym piłkarzem MŚ, pieczętując sukces swój i kolegów z kadry.

Nagły zwrot akcji w sprawie transferu Lionela Messiego

Argentyńczyk kilka dni temu zakończył swoją dwuletnią historię w barwach Paris Saint-Germain. Messi nie zdołał podbić Ligi Mistrzów w barwach francuskiego giganta. Na otarcie łez pozostaną trzy trofea zdobyte we Francji. Dwa tytuły mistrzowskie (2022 i 2023) oraz krajowy Superpuchar. Tym samym Lionel Messi ma już na swoim koncie 43 trofea zdobyte w karierze.

Kilkadziesiąt godzin temu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak ojciec mistrza i MVP mundialu w Katarze (2022) spotyka się z prezydentem FC Barcelony Joanem Laportą. Pojawiały się też komentarze, niemal wprost sugerujące, że obie strony chcą ponownej współpracy.

W środę 7 czerwca gruchnęły jednak wieści, że to nie Katalonia będzie wyborem Argentyńczyka. Messi zdaniem m.in. dziennikarzy The Athletic oraz katalońskiego „Sportu” zostanie nowym piłkarzem Interu Miami.

Wielki biznes Argentyńczyka w Major League Soccer

Co ciekawe, projekt zarządzany przez Davida Beckhama ma plan, który jest wyjątkowo korzystny dla Messiego. To mogło ostatecznie przekonać Argentyńczyka do wyboru właśnie Major League Soccer, a nie powrotu do LaLiga. Mistrzowie Hiszpanii nie byli w stanie nawet zapewnić, że piłkarz zostanie… zgłoszony do rozgrywek, ze względu na mocne obciążenie finansowe.

W przypadku przeprowadzki do MLS Messi ma mieć m.in. udział w zyskach z MLS Season Pass, ligowego pakietu streamingowego. To też efekt lobbowania ze strony firmy Apple. Dodatkowo zaangażowany ma być Adidas, również współpracujący od lat z argentyńskim wirtuozem futbolu. Co więcej, umowa Messiego z Interem Miami to także dodatkowo zakup… udziałów jednego z klubów MLS po zakończeniu kariery w USA.

Teraz pozostaje już czekać tylko na oficjalne potwierdzenie transferu ze strony klubów. Informację potwierdził jednak m.in. Fabrizio Romano, ekspert w dziedzinie transferów.

